Джинсы клеш, косухи, платья: Муцениеце вместе с маленькой дочкой Прилучного устроила дефиле в модных нарядах

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру. В юности Агата была моделью, но потом ей удалось сняться в сериалах и клипах.
Зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа». Два года назад она развелась с Павлом Прилучным. Ради детей они остались в дружеских отношениях.
После расставания Агата стала еще больше сниматься. Она заработала на загородный дом. Актриса свободное время посвящает сыну Тимофею и дочку Мие. Она недавно возила их на свою родину в Латвию. По словам артистки, младшая дочка занимается вокалом и хочет попасть в шоу «Голос.Дети». Оказалось, что недавно малышка попробовала свои силы в качестве модели.
На этот раз Агата снялась в новых нарядах вместе с дочкой. Сначала она была облачена в лосины и тренч цвета хаки. А вот ее наследница покрасовалась в джинсах клеш и рубашке с джемпером. Затем актриса облачилась в клетчатый костюм с брюками с высокой посадкой.
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Она также отметилась в модных джинсах и сиреневом свитере. А Мия также отметилась в платье в цветочек. Она свитер повязала на плечи, а грубые ботинки завершили аутфит
Не обошлось без family look. Муцениеце с дочкой примерили черные косухи. Но актриса при этом также была в белом платье, а ее наследница в джинсах. Поклонники восхитились образами.