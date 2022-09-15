Джинсы клеш, косухи, платья: Муцениеце вместе с маленькой дочкой Прилучного устроила дефиле в модных нарядах

На этот раз Агата снялась в новых нарядах вместе с дочкой. Сначала она была облачена в лосины и тренч цвета хаки. А вот ее наследница покрасовалась в джинсах клеш и рубашке с джемпером. Затем актриса облачилась в клетчатый костюм с брюками с высокой посадкой.

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Она также отметилась в модных джинсах и сиреневом свитере. А Мия также отметилась в платье в цветочек. Она свитер повязала на плечи, а грубые ботинки завершили аутфит

Не обошлось без family look. Муцениеце с дочкой примерили черные косухи. Но актриса при этом также была в белом платье, а ее наследница в джинсах. Поклонники восхитились образами.