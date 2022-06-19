Словно из сказки: Пегова в ультрамариновом платье макси с воротником «Клодин» предстала в день рождения

Ирина Пегова является известной актрисой. Она в свое время успела поработать с Олегом Табаковым. Теперь артистка играет в театре и снимается в разных проектах.

Ее можно увидеть в сериале «Акушерка» и «Родные». Также иногда она участвует в телевизионных шоу. Несмотря на то, что звезда обладает нестандартной фигурой, блондинка не перестает восхищать публику.