Словно из сказки: Пегова в ультрамариновом платье макси с воротником «Клодин» предстала в день рождения

Актриса получила множество цветов и поздравлений. В особенный день она отметилась на работе в женственном образе.
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

Ирина Пегова является известной актрисой. Она в свое время успела поработать с Олегом Табаковым. Теперь артистка играет в театре и снимается в разных проектах.

Ее можно увидеть в сериале «Акушерка» и «Родные». Также иногда она участвует в телевизионных шоу. Несмотря на то, что звезда обладает нестандартной фигурой, блондинка не перестает восхищать публику.

В последнее время Ирина находилась на съемках в Минске. Иногда она хвасталась женственными образами. А вот вернувшись в Москву актриса провела время с единственной дочкой Татьяной. 

18 июня она отметила свой день рождения на работе. На съемках Пегова щегольнула в ультрамариновом платье макси с модным воротником «Клодин». Образ дополнили сандалии. Артистка собрала волосы в пучок. Ее засняла подруга, когда звезда выходила из вагончика с охапкой цветов. 

«Что за именинница такая! С цветами, в платье красивом!» – восхищенно сказала ей коллега. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина, которой исполнилось 44 года. Многие присоединились к поздравлениям и осыпали ее комплиментами. 

«Наряд бесподобный», «Наша Ира всегда красивая», «Образ восхитительный», «Ох, какая милашка», «Вы словно из сказки сбежали», «Точно, красивая именинница», «Платье вам так идет», «Волшебно», — стали писать подписчики.

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