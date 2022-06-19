Словно из сказки: Пегова в ультрамариновом платье макси с воротником «Клодин» предстала в день рождения

Ирина Пегова является известной актрисой. Она в свое время успела поработать с Олегом Табаковым. Теперь артистка играет в театре и снимается в разных проектах.
Ее можно увидеть в сериале «Акушерка» и «Родные». Также иногда она участвует в телевизионных шоу. Несмотря на то, что звезда обладает нестандартной фигурой, блондинка не перестает восхищать публику.
В последнее время Ирина находилась на съемках в Минске. Иногда она хвасталась женственными образами. А вот вернувшись в Москву актриса провела время с единственной дочкой Татьяной.
18 июня она отметила свой день рождения на работе. На съемках Пегова щегольнула в ультрамариновом платье макси с модным воротником «Клодин». Образ дополнили сандалии. Артистка собрала волосы в пучок. Ее засняла подруга, когда звезда выходила из вагончика с охапкой цветов.
«Что за именинница такая! С цветами, в платье красивом!» – восхищенно сказала ей коллега.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина, которой исполнилось 44 года. Многие присоединились к поздравлениям и осыпали ее комплиментами.
«Наряд бесподобный», «Наша Ира всегда красивая», «Образ восхитительный», «Ох, какая милашка», «Вы словно из сказки сбежали», «Точно, красивая именинница», «Платье вам так идет», «Волшебно», — стали писать подписчики.