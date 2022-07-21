Есть что показать: Муцениеце в черном платье с разрезом от бедра засветила прелести фигуры

Агата Муцениеце является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей, но зрители ее особенно сильно полюбили после съемок в «Закрытой школе», фильмах «Тобол» и «Честный развод».

Долгое время артистка была в браке с Павлом Прилучным. Однако они развелись в 2020 году. Даже ради детей супруги не стали сохранять союз.