Есть что показать: Муцениеце в черном платье с разрезом от бедра засветила прелести фигуры

Агата Муцениеце является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей, но зрители ее особенно сильно полюбили после съемок в «Закрытой школе», фильмах «Тобол» и «Честный развод».
Долгое время артистка была в браке с Павлом Прилучным. Однако они развелись в 2020 году. Даже ради детей супруги не стали сохранять союз.
Пока Агата ездит на съемки, ее бывший муж проводит время с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Они отдохнули в Турцию, а потом поехали путешествовать по Армении. А вот Муцениеце обустраивает новый дом, который купила себе и детям. Поклонники заметили, что она не только похорошела, стала больше сниматься, но и одевается более женственно.
На этот раз Агата оказалась на съемках нового проекта. Она щегольнула в черном платье на тонких бретельках. Актриса покрасовалась в зале, где проходила дискотека.
А потом она прилегла на диван. Наряд с разрезом позволил ей блеснуть изящными бедрами. Лук дополнили модные босоножки на каблуке.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
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Поклонники были сражены тем, как выглядит бывшая жена Прилучного. Многие отметили, что она зря прячет ноги. Актриса недавно также покрасовалась на красной дорожке в Нижнем Новгороде. Тогда она предпочла сначала шелковый костюм в пижамном стиле, а потом белоснежное платье в пол.
Фанаты уверены, что звезда расцвета, так как в ее жизни есть новый возлюбленный. Однако сама артистка о личной жизни умалчивает после развода.