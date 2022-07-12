«Фитоняшка»: Рудова расстегнула шортики, блеснув рельефными формами на камеру

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась во многих картинах. Блондинка не скрывает, что порой ей предлагают играть роковых красавиц. Она признавалась, что хочет попробовать свои силы в более серьезных ролях.

Однако артистка обладает точеной фигурой и эффектной внешностью, поэтому ее часто облачают в пикантные наряды для съемок.