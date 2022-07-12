«Фитоняшка»: Рудова расстегнула шортики, блеснув рельефными формами на камеру

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась во многих картинах. Блондинка не скрывает, что порой ей предлагают играть роковых красавиц. Она признавалась, что хочет попробовать свои силы в более серьезных ролях.
Однако артистка обладает точеной фигурой и эффектной внешностью, поэтому ее часто облачают в пикантные наряды для съемок.
Недавно актриса отдохнула в Турции. Рудова то и дело делилась кадрами, на которых красовалась в бикини. Она загорала и купалась. А во время прогулок артистка предпочитает щеголять в миниатюрных платьях.
Теперь Наталья вернулась в Москву. Накануне она пожаловалась, что не может остановиться и перестать много есть. Однако с утра актриса продемонстрировала свою рельефную фигуру. Она расстегнула джинсовые шортики и блеснула плоским животом. Топ также подчеркнул ее декольте.
Поклонники не стали скрывать, что артистка их сразила. Рудовой удалось восхитить пользователей Сети своей фигурой. Многие отметили, что у актрисы идеальные формы.
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«Ого, какая фигурка», «Выглядите сногсшибательно», «Какие у вас мышцы! Это так красиво», «Фитоняшка», «Ну просто бесподобная», «Ах, ну что за пресс», «Так и дар речи можно потерять», «Вы ангел», — стали писать подписчики.