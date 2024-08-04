Тарзан — об Олимпиаде, отдыхе с Наташей Королевой и самом худшем лете: «Они все закономерно летят в бездну, но не понимают этого»

Актер и стриптизер Сергей Глушко собирается отправиться со своей женой, Наташей Королевой в речной круиз. Об этом Тарзан рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro на концерте звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова, приуроченном к его дню рождения.

Сергей подарил актеру картину с изображением его семьи — любимой женщины Александры Калмыковой и новорожденного сына Кирилла. Как известно, уже на протяжении нескольких лет Сергей пробует себя и на ниве живописи. И у него это неплохо получается. Живописью Тарзан увлекался с детства и даже окончил художественную школу, но больше 20 лет не брал в руки кисти и краски. Однако самоизоляция пошла ему на пользу, и Сергей вспомнил о забытом таланте. Героиней первого портрета Сергея Глушко стала его теща Людмила Порывай. И, конечно, Сергей неоднократно изображал свою жену Наташу Королеву.

Корреспондент Teleprogramma.pro поинтересовалась у артиста, как он проводит лето с любимой женщиной и смотрит ли Олимпиаду, о которой сейчас все говорят.

«Будем надеяться, что круиз того стоит»