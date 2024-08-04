Тарзан — об Олимпиаде, отдыхе с Наташей Королевой и самом худшем лете: «Они все закономерно летят в бездну, но не понимают этого»

Актер и стриптизер Сергей Глушко собирается отправиться со своей женой, Наташей Королевой в речной круиз. Об этом Тарзан рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro на концерте звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова, приуроченном к его дню рождения.
Сергей подарил актеру картину с изображением его семьи — любимой женщины Александры Калмыковой и новорожденного сына Кирилла. Как известно, уже на протяжении нескольких лет Сергей пробует себя и на ниве живописи. И у него это неплохо получается. Живописью Тарзан увлекался с детства и даже окончил художественную школу, но больше 20 лет не брал в руки кисти и краски. Однако самоизоляция пошла ему на пользу, и Сергей вспомнил о забытом таланте. Героиней первого портрета Сергея Глушко стала его теща Людмила Порывай. И, конечно, Сергей неоднократно изображал свою жену Наташу Королеву.
Корреспондент Teleprogramma.pro поинтересовалась у артиста, как он проводит лето с любимой женщиной и смотрит ли Олимпиаду, о которой сейчас все говорят.
«Будем надеяться, что круиз того стоит»
«В августе плывем в круиз по городам России, по Золотому кольцу, по Волге. Дней на десять! Серьезный такой круиз, недешевый, кстати. Но будем надеяться, что оно того стоит», — отметил Сергей Глушко.
Тарзан и Наташа Королева. Фото: Global Look Press
— А какое лето вам больше всего запомнилось?
— Я не знаю. Как правило, запоминаются сильно нехорошие вещи, потому что когда все хорошо, вроде как так и должно быть. Я помню год, когда горели торфяники и температура была плюс сорок.
Я не знаю, как тогда по улицам ходили люди. Благо, моя занятость позволяла мне никуда не высовываться. Я сидел с кондиционером и слушал, как много россиян пострадало. Это была какая-то фантастика, аномалия.
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Тарзан на дне рождения Владимира Селиванова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Зачем следить за теми, кто опустил Олимпиаду до такого безобразия?»
— Сейчас все говорят об открытии Олимпиады и не только. Следите за Олимпийскими играми в Париже?
— Я не следил, но на самом деле понимал, как это все будет по тем отрывкам и комментариям людей, которым я доверяю. Но чему удивляться? Все закономерно. Они все закономерно летят в бездну, но не понимают этого.
Мы им намекали-намекали, но такова их судьбинушка. Вот и все! Что тут комментировать?
Зачем следить за теми, кто опустил Олимпиаду до такого безобразия? А на месте ребят, которые поехали туда в нейтральном статусе, я бы просто развернулся и уехал. Я вообще не понимаю, что там делать.
— А чемпионат Европы по футболу смотрели?
— Ой. Футбол я вообще не смотрю. Не соображаю в нем абсолютно.
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