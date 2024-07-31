Разводились, лечили детей и становились фигурантами уголовного дела: что произошло за 17 лет с актерами сериала «След»

Долгожителем отечественного телевидения смело можно назвать сериал «След». Так, он стартовал на Первом канале еще в 2007 году, а потом перекочевал на Пятый канал. За это время исполнители главных ролей стали разбираться в психологии, медицине и юриспруденции.
Оно и не мудрено. Ведь проект рассказывал о работе Федеральной экспертной службы (ФЭС), которая занималась расследованием особо опасных преступлений. И актеры постоянно взаимодействовали с вышеуказанными специалистами.
За 17 лет артисты прожили целую жизнь, наполненную творческими взлетами, падениями, счастливыми историями любви, расставаниями, потерями и приобретениями. Teleprogramma.pro рассказывает, как сложились судьбы тех, кто оставил самый яркий след в одноименном сериале.
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Ольга Копосова
В проекте-долгожителе Ольга сыграла главу ФЭС Галину Рогозину. Это настоящий профессионал своего дела, горящий работой, но, как это обычно бывает, не очень счастливый в личной жизни. Рогозина тщательно скрывает свой развод от коллег по цеху. В судьбе самой Ольги тоже не обошлось без драматических перипетий.
Так, в юности она влюбилась в югослава по имени Михайло – человека, намного старше ее самой. Он и стал ее идеалом мужчины, и она долго не могла смотреть ни на кого другого. Лишь после ухода этого человека из жизни, Ольга задумалась и о своей собственной.
Она вышла замуж за бизнесмена Владлена Горелика. У супругов родился сын Глеб.
Когда стартовали съемки сериала «След», Ольге было уже 37 лет. Поначалу Владлен радовался успехам жены, но потом взыграла профессиональная ревность. А затем Горелик и вовсе изменил супруге. Развод стал неизбежен.
Ольга Копосова в сериале «След»
На этом горести в судьбе Копосовой не закончились. В 2008 году маму артистки сбил поезд, спустя четыре года не стало ее отца. А потом заболела и сама актриса – ей поставили диагноз рак молочной железы. Ольга Копосова перенесла операцию и несколько курсов химиотерапии, после чего лишились волос, бровей и ресниц. Но даже в такой тяжелый период артистка не прекращала работать – играла в парике.
К счастью, потом состояние звезды сериала «След» стало понемногу улучшаться. Постепенно жизнь налаживалась. В 2013 году Ольга Копосова купила в ипотеку квартиру, где несколько лет шел ремонт.
Сейчас она в основном сосредоточена на работе. Сын Ольги Копосовой уже вырос, изучает IT-технологии в МГТУ на бюджетном факультете. На сегодняшний день он является ее главной любовью. Все эти годы большую поддержку Ольге оказывал актер Владимир Ташлыков.
Владимир Ташлыков
В сериале «След» Владимир сыграл роль майора Николая Круглова – мудрого и проницательного эксперта-криминалиста. По сюжету он также неравнодушен к Галине Рогозиной.
И, как это обычно бывает, зрители проекта переносили экранные события в реальную жизнь. Однако сам артист уверяет, что их связывает только дружба. А вот свою настоящую семью Владимир тщательно скрывает от посторонних глаз.
Как признается актер, благодаря участию в сериале «След» он купил квартиру в Подмосковье. Кроме того, ему стали поступать предложения от других режиссеров. Но, по словам Ташлыкова, он проводит тщательный отбор ролей и выбирает только те проекты, которые не отразятся негативно на экранной жизни Николая Круглова.
Владимир Ташлыков в сериале «След»
Помимо съемок в сериале «След», Владимир играет в Московском областном драматическом театре Ногинска. Широкая аудитория также знает его по фильмам и сериалам «Лестница в небеса», «Московская сага», «Кулагин и партнеры».
В свободное время Владимир занимается плаваньем и легкой атлетикой, изучает немецкий и французский язык, читая на них художественную литературу.
Павел Шуваев
Несомненно, внимание женской половины зрителей сериала «След» было приковано к Павлу Шуваеву, сыгравшему брутального майора спецназа ГРУ Сергея Майского.
Прототипом Майского является реальный офицер из Главного разведывательного управления, ушедший со службы после полученного ранения во время грузино-осетинского конфликта в 2008 году.
Павел Шуваев в сериале «След»
В работе над ролью Павлу помогал и его брат Владимир, который служил в полиции на протяжении восьми лет. Кстати, сам актер в молодости работал в морге, поэтому его ничем не испугать. Помимо сериала «След», артист также известен по работе над фильмами и сериалами «Дом дураков», «Ночной дозор», «Игра» и «Круиз».
Кроме того, в 90-е годы Павел основал собственную группу «ОддиСс», которая активно выступает на сцене до сих пор.
Что же касается личной жизни, то пока Павел не нашел свою судьбу. Его идеал женщины – студентка, обладательница длинных густых волос и небольшого роста.
Евгений Кулаков
Герой Евгения Кулакова в сериале «След» - начальник компьютерного отдела, программист Иван Тихонов. Прежде чем засветиться в этом проекте, Евгений сыграл главную роль в сериале «Студенты». Зрителям он также знаком по роли учителя химии Льва Плюхина.
А еще на счету Евгения такие проекты, как «Обручальное кольцо», «Воронины», «Предпоследняя инстанция», «Чернобыль».
Если коллеги артиста по сериалу «След» за долгое время, проведенное на проекте, сумели решить квартирный вопрос, то у Евгения этого не получилось. Ведь все его деньги уходили на реабилитацию сына Ильи, страдающего ДЦП.
Мальчику оказывали помощь разные благотворительные фонды. О том, что у сына такое тяжелое заболевание, Евгений заявил во всеуслышание, когда мальчику исполнилось 11 лет. Также вместе с супругой, актрисой Ольгой Бужор Кулаков воспитывает дочь Нику.
Евгений Кулаков в сериале «След»
В сентябре 2022 года Евгений вместе с сыном уехали на ПМЖ в Израиль. По словам самого актера, в этой стране лучшие условия для реабилитации Ильи. Чуть позже к супругу присоединилась и Ольга с дочерью.
Осенью 2023 года в одном из своих интервью артист рассказал, что нашел для сына спецшколу, где он сможет обучаться до 21 года. Сейчас Евгений Кулаков вместе с семьей живет в Тель-Авиве и играет в местном театре.
Ирина Медведева
Заместителем героя Евгения Кулакова в сериале «След» была биолог-стажер Дарья Гордеева, роль которой исполнила актриса Ирина Медведева. Артистка также известна по работам в скетчкоме «Шесть кадров», сериалам «Глухарь» и «Кадетство-2».
Также Ирина проявила себя и как исполнительница романсов. А зрители Первого канала смогли оценить ее таланты в жанре шансон, когда артистка принимала участие в проекте «Три аккорда».
Личная жизнь Ирины била ключом. Так, с 2004 года Ирина Медведева встречалась с певцом Русланом Алехно, какое-то время они жили в гражданском браке, а в 2009 году поженились. Правда, развелись уже спустя два года. Причиной разрыва стала возрастающая популярность Медвелевой, которая начала сказываться и на семейных взаимоотношениях.
Ирина Медведева в сериале «След»
В 2016 году артистка познакомилась с французским бизнесменом Гийомом Буше, впоследствии ставшим ее мужем. Свадьбу в русском стиле в сопровождении медведей и цыган сыграли в Париже. Ирина живет на две страны – Россию и Францию.
В середине 2019 года у пары родился сын, 22 октября 2021 года – дочь. Единственное, что омрачает счастье Ирины – это уход из жизни ее отца в 2017 года. По признанию актрисы, она многое не успела сказать папе. И теперь уже ничего не исправить. Поэтому Ирина советует окружающим почаще говорить близким важные слова.
Андрей Лавров
Еще один яркий персонаж сериала «След» - капитан Котов в исполнении Андрея Лаврова. Кстати, у актера довольно необычная, смуглая внешность, доставшаяся ему от деда-кубинца и бабушки-украинки. Примечательно, что артист косит на правый глаз, что не помешало ему найти себя на актерском поприще. Лавров окончил ГИТИС, факультет режиссуры музыкального театра.
Помимо сериала «След», в его творческом портфолио работы в фильмах и сериалах «Универ», «Восьмидесятые», «Отцы» и многих других проектах.
Андрей Лавров в сериале «След»
Что же касается личной жизни, то известно, что в 2018 году Андрей Лавровя женился на художнике-мультипликаторе Карине Шамолиной. Однако неизвестно, продолжаются ли эти отношения до сих пор.
В 2021 году Лавров попал в неприятную историю. Так, он подошел к сотруднику ГАИ на Котельнической набережной с ножом в руке и начал угрожать ему убийством. В итоге на хулигана завели уголовное дело, после чего тот во всем признался. И его поместили под домашний арест. Лавров не стал обжаловать приговор. Кончилось тем, что артист отделался условным сроком на два года.
Кстати, незадолго до этого инцидента, пользователи Сети заподозрили, что у Андрея проблемы с психикой. Так, он вел странные прямые эфиры в соцсетях, где имитировал общение со «жрицей любви».
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