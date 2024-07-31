Разводились, лечили детей и становились фигурантами уголовного дела: что произошло за 17 лет с актерами сериала «След»

Долгожителем отечественного телевидения смело можно назвать сериал «След». Так, он стартовал на Первом канале еще в 2007 году, а потом перекочевал на Пятый канал. За это время исполнители главных ролей стали разбираться в психологии, медицине и юриспруденции.

Оно и не мудрено. Ведь проект рассказывал о работе Федеральной экспертной службы (ФЭС), которая занималась расследованием особо опасных преступлений. И актеры постоянно взаимодействовали с вышеуказанными специалистами.

За 17 лет артисты прожили целую жизнь, наполненную творческими взлетами, падениями, счастливыми историями любви, расставаниями, потерями и приобретениями. Teleprogramma.pro рассказывает, как сложились судьбы тех, кто оставил самый яркий след в одноименном сериале.

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Ольга Копосова

В проекте-долгожителе Ольга сыграла главу ФЭС Галину Рогозину. Это настоящий профессионал своего дела, горящий работой, но, как это обычно бывает, не очень счастливый в личной жизни. Рогозина тщательно скрывает свой развод от коллег по цеху. В судьбе самой Ольги тоже не обошлось без драматических перипетий.

Так, в юности она влюбилась в югослава по имени Михайло – человека, намного старше ее самой. Он и стал ее идеалом мужчины, и она долго не могла смотреть ни на кого другого. Лишь после ухода этого человека из жизни, Ольга задумалась и о своей собственной.

Она вышла замуж за бизнесмена Владлена Горелика. У супругов родился сын Глеб.

Когда стартовали съемки сериала «След», Ольге было уже 37 лет. Поначалу Владлен радовался успехам жены, но потом взыграла профессиональная ревность. А затем Горелик и вовсе изменил супруге. Развод стал неизбежен.