Дерзкая Алла Пугачева в мини-шортах задала тренд, Успенская в сапогах назвала Киркорова «отбросом»: чем отличились звезды на этой неделе

На этой неделе начался последний месяц лета. И хотя в медиаполе царит информационное затишье, звезды продолжают удивлять окружающих своими нарядами. Но пальма первенства в эти семь дней, безусловно, принадлежит Алле Пугачевой.

Алла Пугачева в шортах

Так, на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале Примадонна появилась в зале в мини-шортах, кроп-жакете и шляпе с широкими полями.

Следом за артисткой шел ее муж — юморист Максим Галкин*. В соцсетях, конечно, начался переполох, связанный с обсуждением столь экстравагантного наряда Аллы Борисовны. Одни хвалят певицу за стройность и смелость, другие пишут, что негоже облачаться в такие наряды на старости лет.