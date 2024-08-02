Дерзкая Алла Пугачева в мини-шортах задала тренд, Успенская в сапогах назвала Киркорова «отбросом»: чем отличились звезды на этой неделе

На этой неделе начался последний месяц лета. И хотя в медиаполе царит информационное затишье, звезды продолжают удивлять окружающих своими нарядами. Но пальма первенства в эти семь дней, безусловно, принадлежит Алле Пугачевой.
Алла Пугачева в шортах
Так, на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале Примадонна появилась в зале в мини-шортах, кроп-жакете и шляпе с широкими полями.
Следом за артисткой шел ее муж — юморист Максим Галкин*. В соцсетях, конечно, начался переполох, связанный с обсуждением столь экстравагантного наряда Аллы Борисовны. Одни хвалят певицу за стройность и смелость, другие пишут, что негоже облачаться в такие наряды на старости лет.
Алла Пугачева и Максим Галкин* на фестивале в Юрмале. Фото: кадр из видео
И Марина Левкина тоже
Жена певца Владимира Левкина, конечно, не Пугачева. Но тоже выбрала мини-шорты для появления на премьере фильма «Она такая классная». Кстати, супруги Левкины оделись в одной цветовой гамме — цвета топленого молока. Владимир, надевший брюки и пиджак свободного кроя, по традиции дополнил образ шарфиком.
Супруги Левкины обсудили с журналистами самые животрепещущие вопросы этой недели. Один из них — возможная блокировка видеосервиса YouTube.
Владимир Левкин признался, что не будет тосковать по самой знаменитой интернет-площадке, что ее давно надо было отключить. Поскольку YouTube заблокировал уже множество россиян.
«Ребята, надо уходить с этих иностранных всех платформ и делать наше, развивать наше», — отметил экс-участник группы «На-на».
А вот сама Марина не согласна с таким решением. И у супругов даже чуть не случился конфликт на этой почве.
Впрочем, корреспондент Teleprogramma.pro подкинула паре новую пищу для размышлений и предложила поговорить об открытии Олимпиады в Париже. На эту тему в соцсетях не высказывался только ленивый.
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Марина и Владимир Левкины. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Вы знаете, если вы христианка, то вам, наверное, тоже было противно на это смотреть, — сказал Владимир Левкин. — Вот и все!»
«Но здесь дело не только в христианстве. Мне кажется, что были задеты чувства всех верующих», — на этот раз поддержала мужа Марина.
Аврора отдала дань смешению стилей
На премьере фильма «Она такая классная» появилась и телеведущая Аврора. Для выхода в свет она выбрала молодежный стиль: толстовку с крупным акцентным принтом и гипюровую юбку. В своем образе Аврора гармонично сочетала грубый мужской стиль и женственность. Смешение брутальности и нежности — сейчас в тренде!
Аврора. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
А Любовь Успенская в гороховом платье обсудила Киркорова
На этой неделе заставила говорить о себе и певица Любовь Успенская. Так, на дне рождения 35-летнего Анатолия Цоя артистку спросили, не боится ли она встретить там Филиппа Киркорова, с которым у нее сейчас крупный конфликт. Ведь он тоже был приглашен на юбилей певца. Артистка, конечно, высказалась очень эмоционально, после чего угодила во все новостные заметки.
«Еще не хватало, если я из-за него не приду к Толику. Кто мне он, а кто мне Толик! Толик — это золотой человек, а это отброс», — сказала как отрезала Любовь Залмановна.
Любовь Успенская с дочерью Татьяной. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Кстати, певица пришла на юбилей Анатолия Цоя не одна, а в сопровождении своей дочери Татьяны Плаксиной. Забыть их луки просто невозможно.
В тот день на улице стояла жара, а Татьяна надела сапоги. И мать, и дочь для прихода на день рождения выбрали платья с гороховым принтом. И, надо сказать, веселились и чувствовали себя весь вечер великолепно!
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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