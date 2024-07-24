Вышла замуж за ученика, родила семерых детей и основала бизнес-империю: что скрывается за личностью богатейшей в России Татьяны Бакальчук

Разводящаяся с мужем Алсу перестала радовать публику откровенными заявлениями и ослабила интерес к собственной персоне. Но скучать интернет-пользователям пришлось недолго. Об изменениях в своих отношениях заговорила семья Бакальчук, известная россиянам по маркетплейсу Wildberries.

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Поскольку Татьяне и Владиславу есть что делить (по оценкам Forbes, состояние основательницы «Вайлдберриз» — 13 миллиардов долларов), без манипуляций мнением общественности, видимо, не обойдется. В скандальной истории уже прозвучали фразы «рейдерский захват», «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией». Также у пока еще супругов семеро детей. Teleprogramma.pro попыталась узнать больше о жизни непубличных наследников торговой империи.

Семеро по лавкам

Одна из самых богатых женщин России Татьяна Бакальчук придерживается позиции, что личная жизнь известных людей не должна быть достоянием общественности. Свой блог она ведет больше для галочки: комментарии закрыты, а вместо фото детей — снимки непоказательных частей тела.