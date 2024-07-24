Вышла замуж за ученика, родила семерых детей и основала бизнес-империю: что скрывается за личностью богатейшей в России Татьяны Бакальчук

Разводящаяся с мужем Алсу перестала радовать публику откровенными заявлениями и ослабила интерес к собственной персоне. Но скучать интернет-пользователям пришлось недолго. Об изменениях в своих отношениях заговорила семья Бакальчук, известная россиянам по маркетплейсу Wildberries.
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Поскольку Татьяне и Владиславу есть что делить (по оценкам Forbes, состояние основательницы «Вайлдберриз» — 13 миллиардов долларов), без манипуляций мнением общественности, видимо, не обойдется. В скандальной истории уже прозвучали фразы «рейдерский захват», «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией». Также у пока еще супругов семеро детей. Teleprogramma.pro попыталась узнать больше о жизни непубличных наследников торговой империи.
Семеро по лавкам
Одна из самых богатых женщин России Татьяна Бакальчук придерживается позиции, что личная жизнь известных людей не должна быть достоянием общественности. Свой блог она ведет больше для галочки: комментарии закрыты, а вместо фото детей — снимки непоказательных частей тела.
Татьяна Бакальчук придерживается позиции, что личная жизнь известных людей не должна быть достоянием общественности. Фото: соцсети
Известно, что до замужества Татьяна носила фамилию Ким. В начале 2000 года ее супругом стал Владислав Бакальчук, который ранее был одним из ее учеников по английскому языку. Через четыре года в семье появился первенец, а в сентябре 2021 году — двойняшки.
Бакальчук весьма скупо ведет личный блог. Фото: соцсети
Помимо двойняшек, у Бакальчук три дочери и два сына. Они учатся в гимназии, занимаются музыкой и пением, одна из дочерей играет на скрипке.
Редкие кадры
В этом году основательница Wildberries посетила праздник славянской культуры «Иван Купала», который проходил в зеленодольском парке «Березовая роща».
Татьяна Бакальчук на празднике, 2024 год. Фото: Global Look Press
Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поблагодарил Татьяну за то, что она прибыла на праздник, да еще и в окружении близких — детей и мамы.
Татьяна Бакальчук с сыном, 2024 год. Фото: Global Look Press
На снимках от журналистов рядом с 48-летней Бакальчук мелькают четверо мальчишек.
Татьяна Бакальчук в окружении близких. Фото: Global Look Press
Народ не обманешь
Бакальчук не устает повторять, что она не только бизнес-леди, но и счастливая мама. В Сети к легенде, созданной вокруг Татьяны, относятся скептически.
Ольга: «Как мама семерых детей основала Wildberries? Никак. Очередная офигительная история про 700 долларов и условный первый пучок петрушки, проданный у остановки. Кто знает, что такое вырастить хотя бы одного ребенка, тот понимает, почему невозможно одновременно заниматься бизнесом и детьми».
Актан Илимбаев: «Мать семерых детей организовала такой бизнес? Да у нее просто не хватит времени. Плюс образование надо иметь соответствующее. А тут простая домохозяйка подумала, чего это я буду сидеть дома и семерых детей растить, займусь-ка я бизнесом. Не верится».
Nina: «Марафон успеха на примере постоянно находящейся в декрете учителя английского языка».
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