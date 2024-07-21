«Интересно шейхи пляшут»: почему о разводе принцессы Махры говорят больше, чем об Алсу

Не все же время разводу Алсу быть самым обсуждаемым этим летом. Пододвинула российскую певицу не кто-нибудь, а дочь правителя Дубая, шейха Махра. Сделала она это, пожалуй, самым экстравагантным способом — выложив сообщение о разводе в блоге. Там же она обозначила и причину своего решения. Алсу поймет.
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Пользователи Сети до сих пор не могут прийти в себя. Все в этой истории не сходится: и восточные традиции, и недавняя роскошная свадьба, и рождение дочери. А пока подписчики надеются и ждут, что Махра объявит, что ее на самом деле взломали, Teleprogramma.pro изучила подробности инцидента.
Современные ценности
Сразу оговоримся, что Махра, она же Кристина, не воспитывалась в мусульманских дворцах с младенчества. Только в 16 лет она переехала в Дубай из Греции к отцу, о чьем богатстве и властности ходят легенды. Вместе с именем она поменяла и религию — приняла ислам. С ее красотой и новым титулом свадьба не заставила себя ждать.
Дочь правителя Дубая выложила сообщение о разводе в блоге. Фото: соцсети
В мае 2023 года Махра вышла замуж за шейха Мана Аль Мактума, и поклонники восточной красавицы (она активно ведет блог) пророчили ей сказочное замужество. В мае 2024 она родила дочь, и на этом ее «долго и счастливо» подошло к концу. Сначала Махра написала, что теперь они с дочерью вдвоем, а потом заявила о разводе.
Единственная традиция, которая оказалась не нарушена своенравной принцессой, — это троекратное повторение слов «я развожусь». Все остальное — дикость для большинства публичных людей, не говоря уже о представителях правящих династий, и тем более — с консервативного Востока.
Богатые тоже плачут
Женщины всего мира с пониманием отнеслись к выходке Махры. Собственно, она не единственная столкнулась с неверностью мужа и разводом с грудничком на руках. В Сети на эту тему и пошутили, и поплакали, и понедоумевали.
Елена: «Недавно замуж выходила, теперь уже разводится. Муж, наверное, решил вторую жену завести».
Оксана Белякова: «Интересно шейхи пляшут. Что случилось-то? Муж задолбал бубнежом, почему родила дочь, а не сына?»
Saida: «Родовая депрессия. Сейчас родители по шее надают и скажет, что пошутила».
irada: «Она по матери гречанка и только недавно в Дубай переехала и приняла ислам».
Sh: «Мне кажется, когда я текст прочитала, прочувствовала всю боль и весь гнев. Как говорится, богатые тоже плачут».
Канцелярия ее величества: «С самооценкой у нее все хорошо, с деньгами наверняка тоже. Не пропадет. Главное, чтобы заднюю не включила. На весь мир сказала, значит, делай».
Ани в стране чудес: «А он что? Ответил: «Врет?»
Elle: «Она же в Европе выросла, потом в ОАЭ переехала? Не получилось у нее совсем влиться. Муж логично пошел по бабам, а она не смогла терпеть. Папа, наверное, любит ее, раз разрешил разводиться».
Dasha: «Может, взломали ее?»
Fossa: «Да, европейское воспитание и материнские гены сказываются, темпераментно разводится. Могла бы тихо, по-семейному».
Elena Korotkikh: «Она не объявила, она реально так с ним развелась. В СА это можно сделать по СМС, главное как раз сказать три раза».
Что дальше?
Больше всего на просторах Интернета переживают о том, чтобы Махра не попала в опалу к своему отцу. Считается, что эмир Дубая Мохаммед ибн Рашида Аль Мактум души на чает в греческой наследнице и оттого многое ей позволяет. Но в гневе восточный правитель страшен. Об этом не понаслышке знают его другие дочери, которые в прямом смысле не раз пытались сбежать из золотой клетки.
Махра вышла замуж, родила дочь и развелась — все за 14 месяцев. Фото: соцсети
Истории заканчивались печально. Беглянок возвращали, сажали под замок. Шамса звонила в полицию и рассказывала, что ей угрожают оружием и пичкают неизвестными препаратами. С 2016 года о ней ничего не слышно. Ее сестру Латифу постигла похожая участь, хотя ходят слухи, что принцесса смогла укрыться в Исландии. Теперь фанаты Махры с беспокойством ждут следующих ее публикаций. Иначе начнут надумывать себе всякое.
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