«Интересно шейхи пляшут»: почему о разводе принцессы Махры говорят больше, чем об Алсу

В мае 2023 года Махра вышла замуж за шейха Мана Аль Мактума, и поклонники восточной красавицы (она активно ведет блог) пророчили ей сказочное замужество. В мае 2024 она родила дочь, и на этом ее «долго и счастливо» подошло к концу. Сначала Махра написала, что теперь они с дочерью вдвоем, а потом заявила о разводе.

Единственная традиция, которая оказалась не нарушена своенравной принцессой, — это троекратное повторение слов «я развожусь». Все остальное — дикость для большинства публичных людей, не говоря уже о представителях правящих династий, и тем более — с консервативного Востока.

Богатые тоже плачут

Женщины всего мира с пониманием отнеслись к выходке Махры. Собственно, она не единственная столкнулась с неверностью мужа и разводом с грудничком на руках. В Сети на эту тему и пошутили, и поплакали, и понедоумевали.

Елена: «Недавно замуж выходила, теперь уже разводится. Муж, наверное, решил вторую жену завести». Оксана Белякова: «Интересно шейхи пляшут. Что случилось-то? Муж задолбал бубнежом, почему родила дочь, а не сына?» Saida: «Родовая депрессия. Сейчас родители по шее надают и скажет, что пошутила». irada: «Она по матери гречанка и только недавно в Дубай переехала и приняла ислам». Sh: «Мне кажется, когда я текст прочитала, прочувствовала всю боль и весь гнев. Как говорится, богатые тоже плачут». Канцелярия ее величества: «С самооценкой у нее все хорошо, с деньгами наверняка тоже. Не пропадет. Главное, чтобы заднюю не включила. На весь мир сказала, значит, делай». Ани в стране чудес: «А он что? Ответил: «Врет?» Elle: «Она же в Европе выросла, потом в ОАЭ переехала? Не получилось у нее совсем влиться. Муж логично пошел по бабам, а она не смогла терпеть. Папа, наверное, любит ее, раз разрешил разводиться». Dasha: «Может, взломали ее?» Fossa: «Да, европейское воспитание и материнские гены сказываются, темпераментно разводится. Могла бы тихо, по-семейному». Elena Korotkikh: «Она не объявила, она реально так с ним развелась. В СА это можно сделать по СМС, главное как раз сказать три раза».

Что дальше?

Больше всего на просторах Интернета переживают о том, чтобы Махра не попала в опалу к своему отцу. Считается, что эмир Дубая Мохаммед ибн Рашида Аль Мактум души на чает в греческой наследнице и оттого многое ей позволяет. Но в гневе восточный правитель страшен. Об этом не понаслышке знают его другие дочери, которые в прямом смысле не раз пытались сбежать из золотой клетки.