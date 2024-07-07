Сысоева расхвалила находчивость Саши Стоуна на шоу «Выжить в Дубае»: «Слава богу, что у нас есть такой человек»

Виктория Боня, Надежда Сысоева и Саша Стоун. Фото: кадр из программы «Выжить в Дубае»

Команде «звездных» дали непростое задание, но они сумели справиться с ним.

Команда «звездных» в четвертом выпуске шоу «Выжить в Дубае» получили сложное, но выполнимое задание, с которым они сумели справиться. Особым бонусом от ведущего проекта Павла Воли стало обещание, что ребята получат безграничный запас воды, если сумеют найти два закопанных в пустыне ведра и цепь по предложенным им ориентирам. С помощью этих ведер участники шоу могут доставать воду из колодца. А значит у них будет вода для того, чтобы принимать душ, что порадовало девушек-участниц: Оксану Самойлову, Викторию Боню и Надежду Сысоеву.

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Кстати, ранее Виктория проговорилась, что Надежда якобы рассталась с Сашей Стоуном, и если быть точнее тот бросил возлюбленную, которая старше него на 14 лет. Однако, судя по тому, как Сысоева восторгалась умениями своего парня, у них все замечательно. Ведь именно Саша Стоун без всякой помощи и компаса сумел найти, где закопаны ведра, вооружившись одним только металлоискателем. 

«Саша сообразил раньше всех хотя бы, какое направление нужно, куда надо идти», - хвасталась Сысоева.

«Я сразу решил, нужно самому браться за эту задачу! У каждого была своя тактика», - позже отметил Саша Стоун.

«Слава богу, что у нас есть человек, который ориентируется в пространстве и на него не влияет солнце», - изумилась Надежда.

«Саша добыл нам всем воды», - воодушевилась Виктория Боня, которая нелестно отзывалась о Стоуне.

«Это хорошая находочка, есть постоянный источник воды для всех», - похвалялся тот.

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