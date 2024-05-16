Пластический хирург Байрамукова заявила, что у Пугачевой неважный вид

Алла Пугачева не так давно просила не обсуждать ее внешность. Она отметила 75-летие на Кипре. Певица порой делится кадрами, на которых веселится с друзьями. А на днях она отметилась на концерте «ДДТ». Оказалось, что местные жители обсуждали внешний вид артистки. Они отметили, что она с трудом двигалась. А некоторые посчитали, что и выглядит Примадонна не лучшим образом.

Пластический хирург Мадина Байрамукова увидела фотографии звезды с концерта и призналась, что у нее на лице видны последствия неудачной пластики.

«На мой взгляд, выглядит Алла неважно. На лице все видно: потяжелел подбородок, неровные, асимметричные губы. Все это последствия некачественно сделанной пластики. Ведь Алла Борисовна начала прибегать к вмешательствам еще в те времена, когда пластическая хирургия была не так развита… Сейчас все смотрится негармонично», — высказалась эксперт.