Пластический хирург Байрамукова заявила, что у Пугачевой неважный вид

Алла Пугачева напугала своим видом жителей Кипра. Фото: Global Look Press

Мадина Байрамукова уверена, что Алла Пугачева пытается скрыть свои изъяны с помощью фотошопа.

Алла Пугачева не так давно просила не обсуждать ее внешность. Она отметила 75-летие на Кипре. Певица порой делится кадрами, на которых веселится с друзьями. А на днях она отметилась на концерте «ДДТ». Оказалось, что местные жители обсуждали внешний вид артистки. Они отметили, что она с трудом двигалась. А некоторые посчитали, что и выглядит Примадонна не лучшим образом. 

Пластический хирург Мадина Байрамукова увидела фотографии звезды с концерта и призналась, что у нее на лице видны последствия неудачной пластики.

«На мой взгляд, выглядит Алла неважно. На лице все видно: потяжелел подбородок, неровные, асимметричные губы. Все это последствия некачественно сделанной пластики. Ведь Алла Борисовна начала прибегать к вмешательствам еще в те времена, когда пластическая хирургия была не так развита… Сейчас все смотрится негармонично», — высказалась эксперт. 

Она также заметила, что Алла Борисовна использует фотошоп, чтобы скрыть свои недостатки, и тщательно замазывает косметикой круги под глазами. Мадина считает, что так певица выражает неприятие себя. Эксперт считает, что не стоит так изменять снимки, так как артистку на них сложно узнать, пишет «МК».

Алла Пугачева и Юрий Шевчук с Олегом Тиньковым* на концерте. Фото: соцсети Аллы Пугачевой

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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