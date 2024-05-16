Пластический хирург Байрамукова заявила, что у Пугачевой неважный вид

Алла Пугачева не так давно просила не обсуждать ее внешность. Она отметила 75-летие на Кипре. Певица порой делится кадрами, на которых веселится с друзьями. А на днях она отметилась на концерте «ДДТ». Оказалось, что местные жители обсуждали внешний вид артистки. Они отметили, что она с трудом двигалась. А некоторые посчитали, что и выглядит Примадонна не лучшим образом.
Пластический хирург
«На мой взгляд, выглядит Алла неважно. На лице все видно: потяжелел подбородок, неровные, асимметричные губы. Все это последствия некачественно сделанной пластики. Ведь Алла Борисовна начала прибегать к вмешательствам еще в те времена, когда пластическая хирургия была не так развита… Сейчас все смотрится негармонично», — высказалась эксперт.
Она также заметила, что Алла Борисовна использует фотошоп, чтобы скрыть свои недостатки, и тщательно замазывает косметикой круги под глазами. Мадина считает, что так певица выражает неприятие себя. Эксперт считает, что не стоит так изменять снимки, так как артистку на них сложно узнать, пишет «
Алла Пугачева и Юрий Шевчук с Олегом Тиньковым* на концерте. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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