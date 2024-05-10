«У вас будет Марина»: в Сети уверены, что беременной от Капаклы Мусульбес прилетит бумеранг за Африкантову

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес находится на финальной стадии беременности. Совсем скоро она подарит сына или дочку нынешнему избраннику, бывшему мужу Марины Африкантовой Роме Капаклы.
14 мая пара проведет гендерную вечеринку, в финале которой узнает пол будущего малыша. А пока же в Сети выдвигают предположения по поводу того, кто же родится у Капаклы и Мусульбес, мальчик или девочка.
Мнения разделились практически поровну.
Но есть, как бы это выразиться, и третья сторона. В микроблоге беременной Тани Мусульбес комментарии оставляют не только ее поклонники, но и те, кто считает ее разлучницей, которая увела Рому Капаклы у Марины Африкантовой. В Сети уверены, что Тане Мусульбес обязательно прилетит за это бумеранг. И изящно намекают на то, что Тане и Роме никогда не отмыться от того, что они сделали с Мариной.
Марина Африкантова. Фото: соцсети Марины Африкантовой
Для тех, кто уже забыл. Рома Капаклы закрутил роман с Таней Мусульбес в то время, когда еще был женат на Марине Африкантовой. Марина обо всем узнала на вечеринке, где Рома фактически у нее на глазах миловался с Мусульбес.
Сейчас же, несмотря на приличный срок беременности Тани Мусульбес, Рома Капаклы на ней все еще не женился. Хотя и сделал предложение. Но, как известно, обещать — не значит жениться. И именно на это обстоятельство Тане Мусульбес довольно часто намекают в Сети под снимками, на которых она позирует с округлившимся животиком.
Таня Мусульбес показала большой живот. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес
«У вас будет Марина», - предсказала tatyana_ovsepyan.
«Я тоже хотела написать: Маришка будет», - поддержала elenastrel15.
«Не от большого ума такую фигню пишите! Это же что в башке своей надо носить, чтобы такое написать! Кстати, этот год по карме долбит конкретно», - заступилась за Мусульбес elenaderkache39.
«Какой бред, Мариной точно не назовут», - не поняла сарказма olgaolga6333.
«Ну вот, по карме кому-то и побьет, что так подло поступили с человеком (с Мариной)», - напомнила nikosnikos.
Рома Капаклы и Таня Мусульбес все еще не стали мужем и женой. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«У вас мальчик будет», - сменила тему дискуссии baxshuku.
«Пацан у вас будет. Темненький, коренастый. Здоровья малышу, это самое главное», - пожелала a_solnce3.
«Таня всегда была красивой, а беременность будто еще краше сделала. Ну и я думаю, будет девочка», - сделала комплимент kovtynkaa.
«Прекрасна девушка, носящая под сердцем новую жизнь. Ты - олицетворение доброты и красоты. Ребенок, даже еще не родившийся, преображает тебя, наделяет силой и величием. Он уже стал смыслом всей твоей жизни. Ты божественно хороша», - спела дифирамбы Тане Мусульбес natanatali110.
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