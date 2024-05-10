«У вас будет Марина»: в Сети уверены, что беременной от Капаклы Мусульбес прилетит бумеранг за Африкантову

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес находится на финальной стадии беременности. Совсем скоро она подарит сына или дочку нынешнему избраннику, бывшему мужу Марины Африкантовой Роме Капаклы.

14 мая пара проведет гендерную вечеринку, в финале которой узнает пол будущего малыша. А пока же в Сети выдвигают предположения по поводу того, кто же родится у Капаклы и Мусульбес, мальчик или девочка.

Мнения разделились практически поровну.

Но есть, как бы это выразиться, и третья сторона. В микроблоге беременной Тани Мусульбес комментарии оставляют не только ее поклонники, но и те, кто считает ее разлучницей, которая увела Рому Капаклы у Марины Африкантовой. В Сети уверены, что Тане Мусульбес обязательно прилетит за это бумеранг. И изящно намекают на то, что Тане и Роме никогда не отмыться от того, что они сделали с Мариной.