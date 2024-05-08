Рома Капаклы и беременная Таня Мусульбес устроят гендерную вечеринку 14 мая

Экс-участница популярного телевизионного шоу «Дом-2» Таня Мусульбес объявила дату проведения гендер-пати, события, на котором будущие родители узнают пол своего ребенка.

Гендер-пати, по словам Мусульбес, состоится 14 мая, а затем Мусульбес и отец ее будущего малыша Роман Капаклы планируют смонтировать все материалы в соответствии с блогерскими традициями. И уже тогда раскрыть поклонникам пол ребенка.

«Скоро выясним, малыш или малышка у нас родится. Мы определились с датой гендер-пати. Оно будет 14 числа. Потом будем все монтировать в блогерских традициях, но сторисы оттуда тоже, конечно, будем показывать», - поделилась Татьяна Мусульбес в микроблоге.

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Это событие вызывает большой интерес среди поклонников пары, поскольку они с нетерпением ждут новостей о том, кто же родится у Тани Мусульбес и Ромы Капаклы - мальчик иди девочка.