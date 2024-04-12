Принц Уильям появился на публике с сыном Джорджем впервые после признаний Кейт Миддлтон о болезни

Наследники британского престола, страстные футбольные болельщики, принц Уильям и его 10-летний сын Джордж, впервые после признаний Кейт Миддлтон о болезни предстали на публике.
Уильям и Джордж посетили футбольный матч на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Отец и сын болели за свою любимую команду «Астон Вилла», которая сражалась с «Лиллем» в 1/4 финала Лиги конференций. Наследники британского престола сидели в вип-ложе и весьма эмоционально поддерживали игроков.
Принц Уильям с сыном, принцем Джорджем. Фото: скрин эфира телеканала TNT Sports3
Кадры, на которых запечатлены принц Уильям и принц Джордж, разлетелись по всему миру.
Кстати, любимая команда наследников престола в этом матче одержала победу. «Астон Вилла» выиграла со счетом 2:1.
Напомним, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон некоторое время назад объяснила, по какой причине исчезала из общественного поля на несколько недель. Кейт Миддлтон призналась, что во время недавней операции у нее была обнаружена злокачественная опухоль.