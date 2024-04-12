Принц Уильям появился на публике с сыном Джорджем впервые после признаний Кейт Миддлтон о болезни

Кадры, на которых запечатлены принц Уильям и принц Джордж, разлетелись по всему миру.

Кстати, любимая команда наследников престола в этом матче одержала победу. «Астон Вилла» выиграла со счетом 2:1.

Напомним, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон некоторое время назад объяснила, по какой причине исчезала из общественного поля на несколько недель. Кейт Миддлтон призналась, что во время недавней операции у нее была обнаружена злокачественная опухоль.