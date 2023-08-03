Уже такой большой: Ксения Собчак отметилась на отдыхе со своим подросшим сыном — блондин с голливудской улыбкой

Ксения Собчак давно стала одной из самых известных персон в стране. Она продолжает снимать свои передачи, а также появляться на светских раутах. Блондинка в этом году не раз ездила за границу. Примечательно, что не так давно посетила Испанию. Там телеведущая успела не только пообщаться с известными персонами, но и побыть с сыном Платоном.
На этот раз Ксения поделилась пляжными фото. Она была облачена в костюм в пижамном стиле с принтом. Телеведущая была в косынке и очках. Она запечатлелась с шестилетним наследником. Мальчик был в шортах и футболке. Она также надел модные солнцезащитные очки. Собчак не только общалась с ним, но и носила на руках по пляжу.
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Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что мальчик очень вырос. «Какой он классный», «Такой хорошенький блондин», «Эта обезоруживающая улыбка», «Сынок похож на папу», «Быстро же он растет». «Платон счастливый!», «Ксюша стала отличной мамой! Мир показывает сыну», «Как он вырос, Слов нет», — стали писать пользователи Сети.
Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды