Уже такой большой: Ксения Собчак отметилась на отдыхе со своим подросшим сыном — блондин с голливудской улыбкой

На этот раз Ксения поделилась пляжными фото. Она была облачена в костюм в пижамном стиле с принтом. Телеведущая была в косынке и очках. Она запечатлелась с шестилетним наследником. Мальчик был в шортах и футболке. Она также надел модные солнцезащитные очки. Собчак не только общалась с ним, но и носила на руках по пляжу.

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