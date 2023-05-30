42-летняя Равшана Куркова в остромодных джинсах и без макияжа отметилась в санатории

Равшана Куркова. Фото: Global Look Press

Актриса восхитила поклонников своей внешностью.

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Многие ее знают по ролям в таких картинах, как «Любовь в большом городе – 2», «Балканский рубеж», «А у нас во дворе...». Она следить за фигурой, но также признается, что обладает хорошей генетикой. У звезды растет сын Гаспар, которого ей удавалось скрывать больше года.

В последнее время Равшана все чаще делится кадрами с наследником. А вот в конце мая актриса устроила себе отдых в санатории. Она поделилась новыми кадрами. 42-летняя артистка вышла в лесу на променад в футболке и модных джинсах–трубах. Куркова не побоялась отказаться от макияжа.

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Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды

«Остановиться и провести хотя бы несколько дней наедине с собой – это счастье. Залог энергии и равновесия – бережное отношение к своему душевному и физическому здоровью», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Куркова. Многие отметили, что она совсем не стареет. 

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