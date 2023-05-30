42-летняя Равшана Куркова в остромодных джинсах и без макияжа отметилась в санатории

В последнее время Равшана все чаще делится кадрами с наследником. А вот в конце мая актриса устроила себе отдых в санатории. Она поделилась новыми кадрами. 42-летняя артистка вышла в лесу на променад в футболке и модных джинсах–трубах. Куркова не побоялась отказаться от макияжа.

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