Агата Муцениеце засветила напряженные «вишенки» без лифчика: натянула тугое платье на голое тело

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Бывшая жена Павла Прилучного не постеснялась блеснуть интимным.

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она успела поработать с Александром Робаком и Дмитрием Нагиевым. После развода с Павлом Прилучным ей часто приписывают романы с разными именитыми мужчинами. Однако она сосредоточена на работе. Уже несколько месяцев звезда блистает в театре «Крейв», где красуется в белье.

На этот раз после выступления Агата сняла видео дома. Она облачилась в сливочное платье на голое тело. Актриса отказалась от нижнего белья, засветив выпуклые части груди. Она воодушевленно показала свою новую обувь – алые ботинки из аниме «Астробой», которые стали трендом. 

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«У меня садится голос. Мне кажется, в этом что-то есть. Сразу такой бас! Не могу ни поделиться, что ко мне пришло! Я ждала этой дурости долго, несколько месяцев! Готовы? Надо сразу мерить! Ну прям на меня шили! Представляете? Взрослая женщина занимается вот такой фигней! Ать! И куда в них идти? Стильно, модно, молодежно!» – высказалась звезда.

Поклонники были удивлены покупкой Агаты. Многие также заметили, как соблазнительно она выглядит дома. Актриса похудела и теперь все чаще демонстрирует свою фигуру во всей красе перед камерой. 

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