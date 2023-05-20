Агата Муцениеце в корсете сверкнула интимным в гримерке: игриво выпятила «ложбинку греха»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Многие следят за жизнью с тех пор, как она снялась в «Закрытой школе». Актриса была в браке с Павлом Прилучным и даже родила двоих детей, но в 2020 году они расстались. Это было ударом для артистки, но она похудела и стала чаще носить более смелые наряды.
На этот раз Агата вернулась из Сочи, где успела загореть. Она с недавних пор является звездой в кабаре театре. И перед очередным выступлением актриса решила снять пикантное видео в гримерке. Она в корсете с вышивкой выпятила декольте. Муцениеце обнажила пышные полушария груди. Она показала родинку на интимной части тела и «ложбинку греха».
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На этот раз Агата восхитила поклонников образом. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за горячая штучка», «Просто богиня», «Ох, какая шикарная», «Какое декольте», «Эта родинка всех сводит с ума», «До чего вы эффектная», «Парни у ваших ног», — стали писать подписчики.