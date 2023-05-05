«Жажда быть лидером»: астролог поделилась гороскопом для сына Прилучного, родившегося в знаке Тельца

Уже давно известно, что дата рождения влияет на характер и судьбу человека. Астрологи по знаку зодиака могут многое сказать о том, чем занимается человек или как себя ведет в жизни. Астролог Анна Савельева для сайта Teleprogramma.pro поделилась гороскопом для малышей, которые родились 28 апреля 2023 года.
Так вышло, что сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного появился на свет в этот день под знаком Тельца. Его назвали Микаэлем.
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«Дети, рожденные с 28.04.23 года, имеют иммунитет от ретроградного Меркурия. Когда он будет наступать и вызывать переполох у многих, на них это никак не отразится. Психологические особенности: рассудительность и эмоциональный тип личности с преобладанием рассудочности.
Конфликтность у этих детей средняя, сами нарываться не будут, но если пристанут, то ответят по полной. Стойкие в обороне. Если решили, что будет так, то переубедить их будет очень сложно. Умственные способности высокие, так как Меркурий в Тельце, но то что ретро, будет копить информацию и не сразу ее выдаст. Ум у них нацелен на получение выгоды.
Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
Дети с таким Меркурием знания будут усваивать постепенно с повторами, таким детям нужно много примеров, чтоб полностью освоить учебный материал. Но все что усвоит останется с ним навечно. Меркурий в аспекте с Луной, это аспект популярности, так же этот аспект дает изобретательность, умение найти обходные пути, способность разгадывать обман и хитрить. Сама луна во Льве. По Луне можно узнать слабое место.
В данном случае, это жажда быть лидером в маленький компаниях. И будут привлекать внимание всеми способами. Чтоб их нейтрализовать, надо просто не обращать внимание. Нет зрителей, нет театра. Но если это сделать то в старшем возрасте, например на вечеринке, им там станет скучно и они уйдут.
Так есть негармоничный аспект Луны и Солнца, а это значит, что всю жизнь они будут искать баланс между работой и развлечениями. То есть пока они работают, душа будет требовать веселья, и будет себя угнетать, «для чего я работаю, а как же отдых, зачем это все», но если они отдыхают, то начинается самоедство. «А как же развитие, для чего я живу, чего я добился и многое ли успел сделать», – поделилась астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro