«Жажда быть лидером»: астролог поделилась гороскопом для сына Прилучного, родившегося в знаке Тельца

Дети с таким Меркурием знания будут усваивать постепенно с повторами, таким детям нужно много примеров, чтоб полностью освоить учебный материал. Но все что усвоит останется с ним навечно. Меркурий в аспекте с Луной, это аспект популярности, так же этот аспект дает изобретательность, умение найти обходные пути, способность разгадывать обман и хитрить. Сама луна во Льве. По Луне можно узнать слабое место.

В данном случае, это жажда быть лидером в маленький компаниях. И будут привлекать внимание всеми способами. Чтоб их нейтрализовать, надо просто не обращать внимание. Нет зрителей, нет театра. Но если это сделать то в старшем возрасте, например на вечеринке, им там станет скучно и они уйдут.

Так есть негармоничный аспект Луны и Солнца, а это значит, что всю жизнь они будут искать баланс между работой и развлечениями. То есть пока они работают, душа будет требовать веселья, и будет себя угнетать, «для чего я работаю, а как же отдых, зачем это все», но если они отдыхают, то начинается самоедство. «А как же развитие, для чего я живу, чего я добился и многое ли успел сделать», – поделилась астролог.