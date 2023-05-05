«Могут возбуждать симпатию и даже любовь»: астролог Савельева раскрыла, какой талисман нужен одиноким людям

Порой бывает, что в жизни что-то не клеится. Кому-то никак не удается найти вторую половину, к другой человек нуждается в капле удачи, чтобы добиться желаемого. Астролог Анна Савельева рассказала сайту Teleprogramma.pro о том, как талисманы помогают решить разные проблемы. Если купить вещь в определенный день, то она может стать талисманом.
«Что дают талисманы те, что под Венерой, – это красота и деньги. Так как предметы купленные в эти дни настраивают человека на волну счастья. Могут возбуждать симпатию и даже любовь к вам. Будут способствовать росту благосостояния, смягчать опасные ситуации в вашей жизни.
Талисманы те, что под Ураном, – предметы будут меньше ломаться, служить долго. Уран способен дать везение и удачу во многих делах, легкое решение проблем.
Талисман Урана, например, синий сапфир, купленный в этот день, усиливает энергетику и дают проблески ясновидения, помогают астрологам в уточнении неизвестного времени рождения, а математикам и ученым – в решении трудных задач», – поделилась эксперт.
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Она ранее рассказала, что 5 мая, 12 мая, 19 мая подойдут для покупок, которые находятся под Венерой – это косметика, одежда, кожа. 20 мая можно купить то, что находится под Ураном – это электроприборы, мультиварки, ионизаторы.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro