«Могут возбуждать симпатию и даже любовь»: астролог Савельева раскрыла, какой талисман нужен одиноким людям

«Что дают талисманы те, что под Венерой, – это красота и деньги. Так как предметы купленные в эти дни настраивают человека на волну счастья. Могут возбуждать симпатию и даже любовь к вам. Будут способствовать росту благосостояния, смягчать опасные ситуации в вашей жизни.

Талисманы те, что под Ураном, – предметы будут меньше ломаться, служить долго. Уран способен дать везение и удачу во многих делах, легкое решение проблем.

Талисман Урана, например, синий сапфир, купленный в этот день, усиливает энергетику и дают проблески ясновидения, помогают астрологам в уточнении неизвестного времени рождения, а математикам и ученым – в решении трудных задач», – поделилась эксперт.

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