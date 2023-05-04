Нарядили в белое боди и шапочку: Брутян покрасовалась с новорожденным сыном Прилучного дома

Павел Прилучный уже больше 10 лет снимается в кино. Он стал одним из самых востребованных актеров. В прошлом году звезда сериала «Мажор» снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Примечательно, что пара вскоре объявила, что ждет пополнения в семье. А 28 апреля молодая актриса родила первенца.
Спустя несколько дней Брутян уже выписали из роддома. Прилучный украсил все шарами и цветами. Супруги объявили, что у них появился сын. Мальчику они дали необычное имя Микаэль. Молодая мама покрасовалась в гостиной с крохой на руках. Наследника она нарядила в белое боди и шапочку. Он махал ручками. Сама Зепюр выглядела свежо. Она сделала себе игривую прическу.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Имя малыша вызвало споры в Сети. Многие стали попрекать пару за выбор нерусского имени. Однако большая часть подписчиков их поздравила с радостным событием. Напомним, что у Прилучного есть дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия. Он уже познакомил их с братиком.