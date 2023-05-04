Нарядили в белое боди и шапочку: Брутян покрасовалась с новорожденным сыном Прилучного дома

Спустя несколько дней Брутян уже выписали из роддома. Прилучный украсил все шарами и цветами. Супруги объявили, что у них появился сын. Мальчику они дали необычное имя Микаэль. Молодая мама покрасовалась в гостиной с крохой на руках. Наследника она нарядила в белое боди и шапочку. Он махал ручками. Сама Зепюр выглядела свежо. Она сделала себе игривую прическу.

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