«Угадайте, какой рисунок на ягодицах?»: Гагарина в «радостном» бикини обнажила свою фигуру, подразнив фанатов

Недавно Гагарина отправилась в Дубай. Она наслаждается отдыхом. Примечательно, что певица выложила смелое фото. Она покрасовалась в цветном мини-бикини, оголив плоский живот и рельефные бедра. Артистка похвасталась поджарой и загорелой фигурой. На ее лифе были вышивки в виде солнышка и звезды.

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