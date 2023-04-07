«Угадайте, какой рисунок на ягодицах?»: Гагарина в «радостном» бикини обнажила свою фигуру, подразнив фанатов

Полина Гагарина много лет выступает на сцене. Не раз ее называли одной из лучших исполнительниц в России. Артистка продолжает давать концерты и недавно объявила, что запускает программу для тех, кто хочет держать себя в форме. Сама звезда в свое время феноменально похудела и с тех пор дразнит публику своей точеной фигурой.
Недавно Гагарина отправилась в Дубай. Она наслаждается отдыхом. Примечательно, что певица выложила смелое фото. Она покрасовалась в цветном мини-бикини, оголив плоский живот и рельефные бедра. Артистка похвасталась поджарой и загорелой фигурой. На ее лифе были вышивки в виде солнышка и звезды.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мой новый 386 купальник! Не могла не поделиться, уж больно радостный! Угадайте, какой рисунок на ягодицах?» – написала Полина.
Полина Гагарина. Фото: соцсети звезды
Недавно появились слухи, что певица не сама добилась стройности, а при помощи одного препарата. Однако блондинка не стала молчать. Гагарина ответила, что вопрос по поводу этого препарата является для нее волнующим.
«Сейчас стало очень модным обращаться к "волшебной таблетке", чтобы похудеть. Друзья, я не перестану говорить о том, как это опасно!» — отметила звезда.