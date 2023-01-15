Лифчик едва не слетел: Гагарина в мини-бикини устроила пляски, обнажив аппетитные округлости

Полина Гагаринадавно стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Она регулярно дает концерты и появляется на красных дорожках. В 35 лет артистка не перестает следить за фигурой. Она не раз признавалась, что даже лишний килограмм мешает ей петь. Недавно звезда улетела на Мальдивы с детьми. Она сразу выложила пикантное фото.
Примечательно, что Полину снова подвергли критике за худобу. Ее фото в купальнике поразила подписчиков. Однако теперь певица решила утереть нос хейтерам. Она станцевала прямо на пляже. Лиф без лямок едва не слетел с ее маленькой груди, а вот трусики лишь подчеркнули ее округлые бедра. Гагарина виляла своими прелестями.
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«Всем любимым комментаторам посвящается! Со Старым Новым годом», – написала звезда.
На этот раз многие восхитились фигурой певицы. Но нашлись и те, кто ее осудил. «Быть такой стройняшкой — недостижимая мечта оочень многих», «Отлично выглядит, ножки — класс!», «Вот так вы вроде и не тощая», «Поля, ты идеальна!», «Бедра такие аппетитные», «Хороша», — стали писать в Сети подписчики.