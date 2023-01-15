Лифчик едва не слетел: Гагарина в мини-бикини устроила пляски, обнажив аппетитные округлости

Примечательно, что Полину снова подвергли критике за худобу. Ее фото в купальнике поразила подписчиков. Однако теперь певица решила утереть нос хейтерам. Она станцевала прямо на пляже. Лиф без лямок едва не слетел с ее маленькой груди, а вот трусики лишь подчеркнули ее округлые бедра. Гагарина виляла своими прелестями.

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