Алсу в черном платье-бюстье с разрезом вышла в свет с женой Мартиросяна: сделала акцент на изящные щиколотки

Еще недавно Алсу делилась снимками с курортов. А 17 февраля она вышла в свет в Москве с подругами. Певица провела время с женой Гарика Мартиросяна Жанной и Элиной Джанибекян. На публике она щегольнула в черном платье-бюстье с разрезом и рубашке. Артистка показала свои стройные ноги и изящные щиколотки. Она затмила подруг.

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