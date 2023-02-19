Алсу в черном платье-бюстье с разрезом вышла в свет с женой Мартиросяна: сделала акцент на изящные щиколотки

Алсу уже давно выступает на сцене. Она продолжает выпускать песни и порой снимается в телевизионных шоу. В свои 39 лет певица может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. При этом она растит троих детей. Поклонники и друзья постоянно восхищаются ее чувством стиля. Звезда регулярно пополняет гардероб яркими обновками.
Еще недавно Алсу делилась снимками с курортов. А 17 февраля она вышла в свет в Москве с подругами. Певица провела время с женой Гарика Мартиросяна Жанной и Элиной Джанибекян. На публике она щегольнула в черном платье-бюстье с разрезом и рубашке. Артистка показала свои стройные ноги и изящные щиколотки. Она затмила подруг.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алсу, Жанна Мартиросян, Элина Джанибекян. Фото: соцсети звезды
«Встретились как-то татарка, еврейка и армянка», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «И все три красавицы — ох, восточная кровь!», «Вы такие шикарные, веселые, красивые и вечно молодые», «Алсу и ее ножки все затмили», — стали писать в Сети.