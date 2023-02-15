Сама элегантность: Алсу в модном костюме цвета сочной травы предстала среди пальм на курорте

На этот раз Алсу не стала раскрывать, в какую страну улетела. Она выложила снимки, где покрасовалась в модном костюме цвета сочной травы. Укороченные брюки подчеркнули ее стройность. Певица дополнила лук туфлями и черной сумкой. Она насладилась вечерним променадом среди пальм и зеленых газонов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».