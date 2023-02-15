Сама элегантность: Алсу в модном костюме цвета сочной травы предстала среди пальм на курорте

Алсу уже давно стала популярной. Большую часть жизни она выступает на сцене. Певица в последние годы стала чаще выходить в свет и даже участвовать в телевизионных шоу. В свои 39 лет она следит за фигурой и не перестает восхищать моложавым видом. Еще недавно артистка делилась кадрами из Большого театра. А теперь она приехала на курорт.
На этот раз Алсу не стала раскрывать, в какую страну улетела. Она выложила снимки, где покрасовалась в модном костюме цвета сочной травы. Укороченные брюки подчеркнули ее стройность. Певица дополнила лук туфлями и черной сумкой. Она насладилась вечерним променадом среди пальм и зеленых газонов.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«Как быстро поднять настроение?
— Позвонить близкому человеку и просто так, без повода, сказать, как сильно их любишь;
— сделать благое дело, например, пожертвование в благотворительный фонд;
— крепко-крепко обнять любимого человека и не отпускать в течении нескольких минут;
— принять контрастный душ;
— пробежаться на свежем воздухе;
— навести порядок в шкафу;
— надеть одежду яркого цвета», — рассказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами.
«Всегда стильная и благородная», «Невероятная красота», «Какой цвет», «Какая леди», — стали писать подписчики.