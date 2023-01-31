«Всегда в модных фаворитах»: Лариса Долина в джемпере трендового цвета и брюках палаццо щегольнула на сцене

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лариса Александровна. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ светлый, теплый, уютный, и по-весеннему жизнерадостный. Вообще, желтый цвет в любом его оттенке всегда ассоциируется с солнышком. Он всегда в модных фаворитах в весенне–летних коллекциях. В моде уже не первый сезон трикотаж.

Так что, если рассматривать с точки зрения модных тенденций, то образ трендовый однозначно.Очень гармонично сочетается пушистая прическа с пушистой текстурой джемпера. Конечно же Ларисе больше подходят форматированные и контрастные вещи, поскольку у нее контрастная внешность и драма в персональном стиле, но... здесь все очень грамотно увязано.

Контраста и яркости добавил принт "Зигзаг Миссони" на юбке. Ритм этого принта органичен с линиями в лице и поддержан диагональю джемпера. Я бы добавила более контрастную брошь или серьги в портретную зону, но это уже кто как видит... В любом случае все органично и целостно. Данный аутфит подчеркнул нежность и женственность Ларисы», – высказалась эксперт.