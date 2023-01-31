«Всегда в модных фаворитах»: Лариса Долина в джемпере трендового цвета и брюках палаццо щегольнула на сцене

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото:  Global Look Press

Певица приехала на мероприятие в честь 50-летия ансамбля «Самоцветы». Яркий лук артистки восхитилс публику.

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она завоевала любовь поклонников. В 67 лет певица не перестает записывать новые хиты. Она участвует в телевизионных шоу и даже недавно помирилась с блогершей Валей Карнавал. Артистка не перестает экспериментировать с образами. Она частая гостья на мероприятиях.

На днях ансамбль «Самоцветы» отметил свое 50-летие. Долина приехала, чтобы поздравить коллег. Она облачилась в джемпер лимонного цвета и струящиеся брюки палаццо с принтом. Певица сделала легкий макияж, а вот волосы укладывать не стала, показав свои кудри. Артистка с радостью пообщалась с Юрием Маликовым. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лариса Александровна. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева. 

«Образ светлый, теплый, уютный, и по-весеннему жизнерадостный. Вообще, желтый цвет в любом его оттенке всегда ассоциируется с солнышком. Он всегда в модных фаворитах в весенне–летних коллекциях. В моде уже не первый сезон трикотаж.

Так что, если рассматривать с точки зрения модных тенденций, то образ трендовый однозначно.Очень гармонично сочетается пушистая прическа с пушистой текстурой джемпера. Конечно же Ларисе больше подходят форматированные и контрастные вещи, поскольку у нее контрастная внешность и драма в персональном стиле, но... здесь все очень грамотно увязано.

Контраста и яркости добавил принт "Зигзаг Миссони" на юбке. Ритм этого принта органичен с линиями в лице и поддержан диагональю джемпера. Я бы добавила более контрастную брошь или серьги в портретную зону, но это уже кто как видит... В любом случае все органично и целостно. Данный аутфит подчеркнул нежность и женственность Ларисы», – высказалась эксперт.

Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.  Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций. 

Лариса Тимиряева. Фото:  Teleprogramma.pro

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