«Всегда в модных фаворитах»: Лариса Долина в джемпере трендового цвета и брюках палаццо щегольнула на сцене

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она завоевала любовь поклонников. В 67 лет певица не перестает записывать новые хиты. Она участвует в телевизионных шоу и даже недавно помирилась с блогершей Валей Карнавал. Артистка не перестает экспериментировать с образами. Она частая гостья на мероприятиях.
На днях ансамбль «Самоцветы» отметил свое 50-летие. Долина приехала, чтобы поздравить коллег. Она облачилась в джемпер лимонного цвета и струящиеся брюки палаццо с принтом. Певица сделала легкий макияж, а вот волосы укладывать не стала, показав свои кудри. Артистка с радостью пообщалась с Юрием Маликовым.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лариса Александровна. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.
«Образ светлый, теплый, уютный, и по-весеннему жизнерадостный. Вообще, желтый цвет в любом его оттенке всегда ассоциируется с солнышком. Он всегда в модных фаворитах в весенне–летних коллекциях. В моде уже не первый сезон трикотаж.
Так что, если рассматривать с точки зрения модных тенденций, то образ трендовый однозначно.Очень гармонично сочетается пушистая прическа с пушистой текстурой джемпера. Конечно же Ларисе больше подходят форматированные и контрастные вещи, поскольку у нее контрастная внешность и драма в персональном стиле, но... здесь все очень грамотно увязано.
Контраста и яркости добавил принт "Зигзаг Миссони" на юбке. Ритм этого принта органичен с линиями в лице и поддержан диагональю джемпера. Я бы добавила более контрастную брошь или серьги в портретную зону, но это уже кто как видит... В любом случае все органично и целостно. Данный аутфит подчеркнул нежность и женственность Ларисы», – высказалась эксперт.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro