Лариса Долина помирилась с Валей Карнавал: трогательно обнялись на глазах публики

Тогда Лариса Александровна заметила, что юная исполнительница не попала ни в одну ноту, делая простое упражнение. Она посчитала, что с такими навыками не стоит выступать на сцене. Валя в свою очередь с ней не согласилась. Потом артистка даже выпустила песню, в которой снова прошлась по блогерше. Но спустя два года произошло примирение.

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Долина приняла участие в новом шоу «Неформат» на Первом канале, где одной из ведущих является Карнавал. Юная певица принесла подарок в виде букет ас оливковыми ветвями, которые символизируют дружбу и призыв к примирению. Они даже обнялись на глазах публики, зарыв топор войны.