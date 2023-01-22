Пошла вразнос с чужим мужчиной: Нетребко в прозрачном платье со стразами засветила свои «сочные» формы на балу в Вене

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Только в прошлом году артистка выступила в Израиле, Италии, Аргентине и даже во Франции. А вот живет она в Вене, где растит сына Тьяго. Недавно певица устроила себе отпуск, покатавшись по ОАЭ. Вернувшись в родную Австрию она оказалась на светском рауте.
Накануне в Вене состоялся настоящий бал. Анна показала, как блистала в роскошных интерьерах дворца. Она облачилась в прозрачное платье винного цвета со стразами. Артистка подчеркнула свои бедра и нескромную грудь. Меховое боа дополняло ее королевский лук. Она сразу отправилась на танцпол.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Это филармония. Самый элегантный бал. Попасть туда непросто, но, если постараться, – возможно», – отметила оперная дива.
На бале не было ее мужа Юсифа Эйвазова, но артистка пришла со старшей сестрой Натальей Эскильдсен, приехавшей из Дании, и неким кавалером. Мужчина не сводил с нее глаз, а потом они станцевали.
Камера даже запечатлела, как седовласый господин во фраке крутил и вертел Анну на танцполе. Она и сама поймала ритм, виляя бедрами. Певица получила наслаждение от вечера. А поклонники были сражены ее смелым образом.