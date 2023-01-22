Пошла вразнос с чужим мужчиной: Нетребко в прозрачном платье со стразами засветила свои «сочные» формы на балу в Вене

Накануне в Вене состоялся настоящий бал. Анна показала, как блистала в роскошных интерьерах дворца. Она облачилась в прозрачное платье винного цвета со стразами. Артистка подчеркнула свои бедра и нескромную грудь. Меховое боа дополняло ее королевский лук. Она сразу отправилась на танцпол.

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