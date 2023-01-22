Клава Кока блеснула фигурой в нижнем белье на ковровой дорожке в Дубае: затмила даже американских див

Если обычно Клава катается на яхте и плескается в бассейне, то теперь ее позвали на открытие самого дорогого отеля Atlantis The Royal. Накануне там певица выступила с Нюшей и другими известными персонами. Но главный вечер состоялся 21 января, когда приехала сама Бейонсе, чтобы дать там концерт.

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На синей ковровой дорожке Кока появилась в прозрачном черном платье. Она блеснула фигурой в нижнем белье и чулках. Даже наряд не скрыл ее пышное декольте. Певица затмила даже заружебных звезд: Кендалл Дженнер, Ребел Уилсон, Холли Бейли.