Клава Кока блеснула фигурой в нижнем белье на ковровой дорожке в Дубае: затмила даже американских див

Клава Кока уже успела стать знаменитостью. Ее клипы собирают миллионы просмотров. Она пела в дуэте с Александром Реввой и Ларисой Долиной. Юная звезда не боится выглядеть броско. Она выбирает смелые наряды для выходов в свет. На этот раз артистка прилетела в Дубай, где успела отдохнуть и позагорать.
Если обычно Клава катается на яхте и плескается в бассейне, то теперь ее позвали на открытие самого дорогого отеля Atlantis The Royal. Накануне там певица выступила с Нюшей и другими известными персонами. Но главный вечер состоялся 21 января, когда приехала сама Бейонсе, чтобы дать там концерт.
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На синей ковровой дорожке Кока появилась в прозрачном черном платье. Она блеснула фигурой в нижнем белье и чулках. Даже наряд не скрыл ее пышное декольте. Певица затмила даже заружебных звезд: Кендалл Дженнер, Ребел Уилсон, Холли Бейли.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды