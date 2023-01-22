Клава Кока в откровенном наряде отметилась в ресторане с молодым парнем: акцент на манком декольте

В Дубае решили с размахом отметить открытие нового отеля. Для такого случая приехала Бейонсе. На ее выступление попали только избранные. Кока не могла пропустить такое мероприятия. Она облачилась в провокационное прозрачное платье и чулки. Певица показала фигуру в белье на ковровой дорожке.

А перед концертом американской дивы, Клаву в ресторане подловила Нюша. Она запечатлела молодую исполнительницу в компании парня с миловидной внешностью. Артистка оголила манкие формы, сверкнув своим декольте.

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