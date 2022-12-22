«Тоже ревнивый, абьюзер! Как я обожаю!»: Агата Муцениеце проговорилась про своего нового бойфренда

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в России. Она стала известной актрисой. Поклонники любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Недавно также состоялась премьера комедии «Честный развод 2». Пока лишь в личной жизни она не обрела счастье. После развода с Павлом Прилучным ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к новой жизни.
Однако Прилучный в этом году снова женился. Он теперь живет с Зепюр Брутян. Ходят слухи, что пара ждет ребенка. Муцениеце на свадьбу экс-мужа отреагировала спокойно. Она лишь сожалела, что он не позвал ее с детьми: Тимофеем и Мией.
А теперь актриса все чаще появляется на публике в компании мужчин. Недавно у нее состоялись съемки в клипе Давы. И они сыграли пару. А в новом интервью Муцениеце проговорилась про свой новый роман, но имя бойфренда утаила.
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Агата Муцениеце. Фото: кадр из YouTube-канала «Ключ»
Речь о новом парне зашла, когда артистка рассказала, что ей нравится персонаж волка-оборотня в книге «Священную книга оборотня» Виктора Пелевина. Однако писатель Александр Цыпкин заметил, что этот персонаж достаточно грубый, резкий и хамоватый.
«Да мне просто нравятся такие образы», – отметила Агата.
«Но это же абьюзер», – сказал ведущий.
«Да, обожаю их! Обожаю абьюзеров! Это реально правда! Недавно совершенно начала общаться с молодым человеком. И он тоже такой ревнивый, абьюзер! Как я обожаю! Еще пока держится», – поделилась актриса.
К слову, она призналась, что все ее бывшие очень похожи по характеру. Однако Муцениеце не знает, как будет вести себя в новых отношениях. По ее словам, раньше она не была ревнивой. Но актриса старается работать над собой.