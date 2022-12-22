«Тоже ревнивый, абьюзер! Как я обожаю!»: Агата Муцениеце проговорилась про своего нового бойфренда

Однако Прилучный в этом году снова женился. Он теперь живет с Зепюр Брутян. Ходят слухи, что пара ждет ребенка. Муцениеце на свадьбу экс-мужа отреагировала спокойно. Она лишь сожалела, что он не позвал ее с детьми: Тимофеем и Мией.

А теперь актриса все чаще появляется на публике в компании мужчин. Недавно у нее состоялись съемки в клипе Давы. И они сыграли пару. А в новом интервью Муцениеце проговорилась про свой новый роман, но имя бойфренда утаила.

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