Вся на стиле: девятилетняя Лиза Галкина в клетчатой мини-юбке и гольфах затмила свою маму в Израиле

В этом году Алла Пугачева находится в центре внимания. Она много путешествовала, а потом решила уехать в Израиль. Даже двойняшки Лиза и Гарри сменили школу. Многие критикуют певицу за такой скорый отъезд. Не мало критики обрушилось и на Максима Галкина*, который теперь много гастролирует по миру.
На днях Алла Борисовна решила выйти в свет. Вместе с мужем она побывала на концерте «БИ-2».. А вот 10 декабря певица принарядилась, но уже для прогулки с дочкой. Галкин* заснял ее в кожаных шортах-бермудах и сапожках у бассейна. Она обняла рукой девятилетнюю Лизу, которая успела подрости.
Девочка оделась не менее стильно. Наследница Примадонны красовалась в клетчатой мини-юбке и гольфах. ботинки на шнуровке дополняли ее образ.
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Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети звезды
Многие восхитились снимком. Если Пугачеву некоторые подписчики раскритиковали за наряд и фотошоп, то ее наследница получила одни комплименты. «Как выросла Лиза», «Вот это наряд!», «Она так похожа на маму», «Просто чудо, а не ребенок», «Лиза бесподобна», «Снова у нее лучок такой модный, круче маминого», — стали писать подписчики.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.