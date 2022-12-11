Вся на стиле: девятилетняя Лиза Галкина в клетчатой мини-юбке и гольфах затмила свою маму в Израиле

На днях Алла Борисовна решила выйти в свет. Вместе с мужем она побывала на концерте «БИ-2».. А вот 10 декабря певица принарядилась, но уже для прогулки с дочкой. Галкин* заснял ее в кожаных шортах-бермудах и сапожках у бассейна. Она обняла рукой девятилетнюю Лизу, которая успела подрости.

Девочка оделась не менее стильно. Наследница Примадонны красовалась в клетчатой мини-юбке и гольфах. ботинки на шнуровке дополняли ее образ.

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