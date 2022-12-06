«Декабрьское небо над Землей обетованной»: Пугачева показала, каким видом любуется из особняка в Израиле

Все чаще на семью Пугачевой обрушивается критика. Многие осуждают супругов за отъезд. Максим Галкин* особенно часто сталкивается с хейтом. Он в этом году много гастролировал по миру. Накануне журналист Равив Друкер провел расследование и пришел к выводу, что ни российский юморист, ни его жена не имеют права жить в Израиле в качестве репатриатов.

По всей видимости, это задело Аллу Борисовну. Она решила ответить тем, кто обижает ее семью. Певица показала свой вид из особняка. Там не снег, а зеленые пальмы и голубое небо.

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