Блеснула мягким местом: Агата Муцениеце в платье-бюстье с высоким разрезом обнажила прелести на камеру

После развода Агата похудела, снялась в новых проектах и даже спела с Владимиром Селивановым. Она успевает строить карьеру и воспитывать двоих детей. Поклонники заметили, что актриса стала одеваться более женственно.

На днях Муцениеце устроила шопинг. Она выбирала лук для съемок в шоу «Голос. Дети». Артистка в черном платье-бюстье с разрезом стала красоваться на камеру. Она игриво оголила свои рельефные бедра.

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