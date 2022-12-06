Блеснула мягким местом: Агата Муцениеце в платье-бюстье с высоким разрезом обнажила прелести на камеру

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она снялась в таких картинах, как «Честный развод», «Тобол», «Закрытая школа». Поклонники переживали, когда актриса рассталась с Павлом Прилучным. Однако спустя два года она не жалеет о своем решение. А ее бывший муж женился на новой избраннице Зепюр Брутян.
После развода Агата похудела, снялась в новых проектах и даже спела с Владимиром Селивановым. Она успевает строить карьеру и воспитывать двоих детей. Поклонники заметили, что актриса стала одеваться более женственно.
На днях Муцениеце устроила шопинг. Она выбирала лук для съемок в шоу «Голос. Дети». Артистка в черном платье-бюстье с разрезом стала красоваться на камеру. Она игриво оголила свои рельефные бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Она многих лишила дара речи. «Ого, какой наряд», «А стиль голливудский-шик вам к лицу», «Как вы изящно оголили ножку», «Какая стройняшка», «У вас бесподобная фигура восьмерка», «Ауф, вот это красотка», «Ножка просто свела всех с ума», — стали писать пользователи Сети.