Девушка на миллион: Алсу предстала в белоснежном платье с рукавами-фонариками и чалме в восточном стиле

В последнее время Алсу все чаще появляется на публике. Она выступает на концертах и снимается в шоу. На этот раз певица преобразилась. Она выбрала особенный образ с восточным шиком. На новом видео артистка устроила дефиле в белоснежном платье с рукавами-фонариками.

Наряд подчеркивал ее талию. Она также надела черную чалму, спрятав волосы, а в ее ушах мерцали длинные бриллиантовые серьги.

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