Девушка на миллион: Алсу предстала в белоснежном платье с рукавами-фонариками и чалме в восточном стиле

Алсу уже много лет строит карьеру. Она прославилась больше 20 лет, когда выпустила первые хиты. Артистка для многих также стала иконой стиля. В этом году она отпраздновала 39-летие. При этом певица по-прежнему может похвастаться стройностью. На публике она зачастую предстает в элегантных нарядах.
В последнее время Алсу все чаще появляется на публике. Она выступает на концертах и снимается в шоу. На этот раз певица преобразилась. Она выбрала особенный образ с восточным шиком. На новом видео артистка устроила дефиле в белоснежном платье с рукавами-фонариками.
Наряд подчеркивал ее талию. Она также надела черную чалму, спрятав волосы, а в ее ушах мерцали длинные бриллиантовые серьги.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Попробовали что-то новенькое. Мне идет?» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. даже друзья и коллеги были сражены образом. «Алсу с годами все краше», «Голливуд „отдыхает“! Такой роскошной женщине (рука не поднимается писать — женщина), все пойдет!», «Ох, какая», «Шикарный образ», — стали писать пользователи Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды