Пять ярких женщин в одной гримерке: Бородина в платье-жакете цвета фиалок с модными рукавами не смогла затмить Скулкину

Новый проект сразу стал популярен, так как его ведущие делятся и личными историями. Бородина привыкла быть главной в кадре, но теперь она работает в компании ярких коллег: Екатерина Скулкина, Ольга Кортункова, Яна Кошкина и Алина Герман обсуждают насущные темы, а также дают советы.

После недельного перерыва возобновились съемки. Шоу перенесут на другое время для удобства зрителей. А пока Скулкина засняла закулисье. Она подловила Бородину, которая в платье-жакете цвета фиалок сидела в кресле.

«Ксюша, ты очень красивая!», – восхитилась артистка.

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