Пять ярких женщин в одной гримерке: Бородина в платье-жакете цвета фиалок с модными рукавами не смогла затмить Скулкину

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Шоу «Женский клуб» возвращается в эфир. Екатерина Скулкина поделилась кадрами со съемок.

Ксения Бородина уже 18 лет ведет шоу «Дом-2». Она признавалась, что дольше всех работает на канале ТНТ. За это время телеведущая пережила два развода и родила дочек: Марусю и Теону. Она завоевала любовь миллионов зрителей. 39-летняя Ксения много путешествует и часто дает советы. А недавно она стала ведущей шоу «Женский клуб». 

Новый проект сразу стал популярен, так как его ведущие делятся и личными историями. Бородина привыкла быть главной в кадре, но теперь она работает в компании ярких коллег: Екатерина Скулкина, Ольга Кортункова, Яна Кошкина и Алина Герман обсуждают насущные темы, а также дают советы. 

После недельного перерыва возобновились съемки. Шоу перенесут на другое время для удобства зрителей. А пока Скулкина засняла закулисье. Она подловила Бородину, которая в платье-жакете цвета фиалок сидела в кресле. 

«Ксюша, ты очень красивая!», – восхитилась артистка.

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Ксения Бородина и Екатерина Скулкина. Фото: соцсети звезды

Также в кадр попала Картункова, которая предстала в юбке макси и свободной блузке. Покрасовалась и Кошкина, которая в мини-юбке и воздушной блузке подчеркнула свою стройность. Потом сама Скулкина показала свой наряд. Она совпала в цветовой гамме с Бородиной, позируя в приталенном платье. 

Пользователи Сети посчитали, что каждая ведущая по-своему хороша. И даже Ксения не смогла затмить всех в элегантном наряде.

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