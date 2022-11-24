Пять ярких женщин в одной гримерке: Бородина в платье-жакете цвета фиалок с модными рукавами не смогла затмить Скулкину

Ксения Бородина уже 18 лет ведет шоу «Дом-2». Она признавалась, что дольше всех работает на канале ТНТ. За это время телеведущая пережила два развода и родила дочек: Марусю и Теону. Она завоевала любовь миллионов зрителей. 39-летняя Ксения много путешествует и часто дает советы. А недавно она стала ведущей шоу «Женский клуб».
Новый проект сразу стал популярен, так как его ведущие делятся и личными историями. Бородина привыкла быть главной в кадре, но теперь она работает в компании ярких коллег: Екатерина Скулкина, Ольга Кортункова, Яна Кошкина и Алина Герман обсуждают насущные темы, а также дают советы.
После недельного перерыва возобновились съемки. Шоу перенесут на другое время для удобства зрителей. А пока Скулкина засняла закулисье. Она подловила Бородину, которая в платье-жакете цвета фиалок сидела в кресле.
«Ксюша, ты очень красивая!», – восхитилась артистка.
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Ксения Бородина и Екатерина Скулкина. Фото: соцсети звезды
Также в кадр попала Картункова, которая предстала в юбке макси и свободной блузке. Покрасовалась и Кошкина, которая в мини-юбке и воздушной блузке подчеркнула свою стройность. Потом сама Скулкина показала свой наряд. Она совпала в цветовой гамме с Бородиной, позируя в приталенном платье.
Пользователи Сети посчитали, что каждая ведущая по-своему хороша. И даже Ксения не смогла затмить всех в элегантном наряде.