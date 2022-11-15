Элегантный монохром: Бородина в трендовом пальто с поясом и сапогах-трубах отметилась на прогулке

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру на телевидении. Примечательно, что недавно Ксения стала ведущей нового шоу «Женский клуб».
Она также после развода стала чаще выходить в свет. В 39 лет телеведущая не перестает следить за фигурой и демонстрировать роскошные наряды.
На днях Бородина отметилась на вечеринке у Ольги Орловой. Она щегольнула в бархатном мини-платье. Примечательно, что телеведущая теперь все чаще подчеркивает свои достоинства. Она любит как кэжуал-образы, так и вечерние луки.
А 15 ноября Ксения провела день с подругами. Она отправилась в ресторан. На этот раз телеведущая предстала в черном лаконичном пальто с поясом. Наряд дополнили широкий шарф и сапоги-трубы с круглым мысом. Бородина решила выдержать наряд в стиле монохром.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами.
«Вот это леди», «Как вы шикарно выглядите», «Когда просто, а выглядит дорого», «Пальто просто роскошное», «Ну, наряды прям у вас бесподобные», «Просто слов нет! Такая элегантная», — стали писать пользователи Сети.