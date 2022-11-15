Элегантный монохром: Бородина в трендовом пальто с поясом и сапогах-трубах отметилась на прогулке

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру на телевидении. Примечательно, что недавно Ксения стала ведущей нового шоу «Женский клуб».

Она также после развода стала чаще выходить в свет. В 39 лет телеведущая не перестает следить за фигурой и демонстрировать роскошные наряды.