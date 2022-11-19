«Собрала грудь в кучку»: Ольга Бузова в алых лосинах и корсете сразила фигурой «восьмеркой»

Недавно Ольгу даже заподозрили в беременности. Она стала носить облегающие наряды, поэтому поклонники заметили, что артистка поправилась. Сама звезда заверяет, что находится в своем привычном весе.

На этот раз она предстала в корсете белого цвета и алых тугих лосинах с сапогами. Телеведущая стала дефилировать, демонстрируя свои формы. лук дополнил чокер на шее.

«У нас съемочка в самом разгаре! Мне тут талию делают. Смотрите, какая у меня на самом деле талия офигенная», – заявила звезда.

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