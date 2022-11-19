«Собрала грудь в кучку»: Ольга Бузова в алых лосинах и корсете сразила фигурой «восьмеркой»

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она большую часть жизнь снимается для ТВ. Примечательно, что внешность артистки менялась на глазах зрителей. Она часто худеет, а также не боится экспериментировать с имиджем. Недавно Ольга снова нарастила волосы. Она активно снимается для новогодних проектах.
Недавно Ольгу даже заподозрили в беременности. Она стала носить облегающие наряды, поэтому поклонники заметили, что артистка поправилась. Сама звезда заверяет, что находится в своем привычном весе.
На этот раз она предстала в корсете белого цвета и алых тугих лосинах с сапогами. Телеведущая стала дефилировать, демонстрируя свои формы. лук дополнил чокер на шее.
«У нас съемочка в самом разгаре! Мне тут талию делают. Смотрите, какая у меня на самом деле талия офигенная», – заявила звезда.
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Поклонники снова поразились тому, как выглядит Ольга. Многие посчитали, что корсет скорректировал ее фигуру. «Очень красиво, но непривычно», «Такая роскошная талия», «Просто изумительно», «Корсет прям шикарный, собрала грудь в кучку», «Это не ваша талия, вам ее сделали», «Любите хвастаться», — стали писать пользователи Сети.