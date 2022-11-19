«Оленька, вас разнесло»: Бузова в платье с прозрачной юбкой засветила свой пышный «орех» во всей красе

Примечательно, что Ольга в последнее время много занимается спортом. Однако поклонники замечают, что ее формы становятся только пышнее. На этот раз телеведущая предстала в наряде, который выглядел пикантно. На съемке блондинка щегольнула в белом платье с корсетом и прозрачной юбкой. Она показала свой тыл во всей красе. Лук украшали жемчуга.

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