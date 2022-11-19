«Оленька, вас разнесло»: Бузова в платье с прозрачной юбкой засветила свой пышный «орех» во всей красе

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она всегда любила привлекать к себе внимание. Бывшая ведущая «Дома-2» зачастую выбирает наряды, которые едва прикрывают ее прелести. Она со временем стало более раскованной. На сцене артистка зачастую выступает в в откровенных боди.
Примечательно, что Ольга в последнее время много занимается спортом. Однако поклонники замечают, что ее формы становятся только пышнее. На этот раз телеведущая предстала в наряде, который выглядел пикантно. На съемке блондинка щегольнула в белом платье с корсетом и прозрачной юбкой. Она показала свой тыл во всей красе. Лук украшали жемчуга.
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Подписчики разделились на два лагеря. Одни восхитились тем, как выглядит Ольга. Другие подвергли ее критике. «Боже, какая красивая», «Оля стала отекать или поправилась?», «Вы похожи на Дженифер Лопес», «А что торчит сзади?», «Ольга, ну образ пушка», «Какой женственный и манящий образ», «В вашем образе смешно оголять пятую точку», «Оленька, вас разнесло», — стали писать подписчики.