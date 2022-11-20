«Мужчины, подбираем слюнки»: Севастьянова в платье с вырезом оголила «ложбинку греха» в ресторане

Еще недавно Каролина находила в Москве. Почти каждый вечер она оказывалась на вечеринке или светском рауте. А теперь гимнастка приехала в Монако, который почти ей стал вторым домом. 19 ноября она решила посидеть с подругами в ресторане. Спортсменка отметилась в черном мини-платье с вырезом. Она блеснула ложбинкой греха за столом.

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