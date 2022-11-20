«Мужчины, подбираем слюнки»: Севастьянова в платье с вырезом оголила «ложбинку греха» в ресторане

Каролина Севастьянова не так давно приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Олимпийская чемпионка около 8 лет назад завершила карьеру, но не растеряла навыков. Свою стройную фигуру она предпочитает подчеркивать, щеголяя в смелых нарядах. Порой спортсменка затмевает даже коллег своей красотой.
Еще недавно Каролина находила в Москве. Почти каждый вечер она оказывалась на вечеринке или светском рауте. А теперь гимнастка приехала в Монако, который почти ей стал вторым домом. 19 ноября она решила посидеть с подругами в ресторане. Спортсменка отметилась в черном мини-платье с вырезом. Она блеснула ложбинкой греха за столом.
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Поклонники в очередной раз были поражены тому, как роскошно выглядит Севастьянова. Чемпионку искупали в комплиментах. «Ох, как вы прекрасны», «Какое у вас роскошное декольте», «Вы точно существуете!? Кукла», «Даже я залюбовалась ложбинкой», «Ну грудь, как две дыньки», «Мужчины, подбираем слюнки», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды