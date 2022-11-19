Когда джинсы сидят идеально: Севастьянова обнажила рельефный пресс, лишив дара речи фанатов

На этот раз Севастьянова предстала в Монако. Она снова покинула Россию. В соцсети гимнастка поделилась кадрами с прогулки. Она щегольнула в модных джинсах клеш и укороченной рубашке. Спортсменка обнажила рельефный живот. Каролина похвасталась тем, что у нее осиная талия.

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