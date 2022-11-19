Когда джинсы сидят идеально: Севастьянова обнажила рельефный пресс, лишив дара речи фанатов

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она в свое время завоевала множество наград и стала олимпийской чемпионкой. И хоть спортсменка завершила карьеру, она продолжает тренироваться. Каролина регулярно путешествует. При этом для выходов в свет она всегда выбирает соблазнительные наряды.
На этот раз Севастьянова предстала в Монако. Она снова покинула Россию. В соцсети гимнастка поделилась кадрами с прогулки. Она щегольнула в модных джинсах клеш и укороченной рубашке. Спортсменка обнажила рельефный живот. Каролина похвасталась тем, что у нее осиная талия.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Слов нет, вот это фигура», «Вы просто тростинка», «Вы очень стройная и шикарная!», «Такая талия реально бывает!», «Животик такой крохотный», «Богиня», «Такая вся тоненькая», — стали писать пользователи Сети.