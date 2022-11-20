«Иван закончил службу!»: Рагозина познакомила кроху-дочку с братом, который старше ее на 21 год (фото)

Наталия Рагозина

Наталия Рагозина. Фото: соцсети звезды

Абсолютная чемпионка мира по боксу по кличке Кувалда встретила сына, который вернулся из армии. Она за минувший года успела родить ему сестру.

Наталья Рагозина много лет посвятила спорту. Она является непобежденной чемпионкой мира по боксу. Не просто так ее прозвали Кувадой. Однако в этом году Наталья снова вышла замуж. Торжество состоялось в Израиле, где она находилась на последних сроках беременности. От нового избранника чемпионка родила дочку Анастасию. 

Лишь недавно Наталья прилетела в Москву. Она теперь гуляет по осенним улочками с подростающей дочкой. А 19 ноября спортсменка похвасталась радостным событием. Из армии вернулся ее сын Иван, которому 21 год. Она поспешила познакомить его с маленькой сестренкой. В соцсети Рагозина поделилась трогательным семейным фото.

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Наталья Рагозина с сыном и дочкой. Фото: соцсети звезды

«Друзья, вот и год пролетел! Иван закончил службу! Я счастлива, что он дома и достойно отслужил Настенька наконец-то познакомилась с братом! Всем привет от нас!» – написала она.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что сын Натальи возмужал. «Какой красивый у вас сын», «Какие же вы естественные, настоящие, всех люблю», «Наталь, похудела, похорошела. Сын похож на маму, малышка как изменилась», — стали писать подписчики.

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