«Иван закончил службу!»: Рагозина познакомила кроху-дочку с братом, который старше ее на 21 год (фото)

Лишь недавно Наталья прилетела в Москву. Она теперь гуляет по осенним улочками с подростающей дочкой. А 19 ноября спортсменка похвасталась радостным событием. Из армии вернулся ее сын Иван, которому 21 год. Она поспешила познакомить его с маленькой сестренкой. В соцсети Рагозина поделилась трогательным семейным фото.

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