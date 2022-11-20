«Иван закончил службу!»: Рагозина познакомила кроху-дочку с братом, который старше ее на 21 год (фото)

Наталья Рагозина много лет посвятила спорту. Она является непобежденной чемпионкой мира по боксу. Не просто так ее прозвали Кувадой. Однако в этом году Наталья снова вышла замуж. Торжество состоялось в Израиле, где она находилась на последних сроках беременности. От нового избранника чемпионка родила дочку Анастасию.
Лишь недавно Наталья прилетела в Москву. Она теперь гуляет по осенним улочками с подростающей дочкой. А 19 ноября спортсменка похвасталась радостным событием. Из армии вернулся ее сын Иван, которому 21 год. Она поспешила познакомить его с маленькой сестренкой. В соцсети Рагозина поделилась трогательным семейным фото.
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Наталья Рагозина с сыном и дочкой. Фото: соцсети звезды
«Друзья, вот и год пролетел! Иван закончил службу! Я счастлива, что он дома и достойно отслужил Настенька наконец-то познакомилась с братом! Всем привет от нас!» – написала она.
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что сын Натальи возмужал. «Какой красивый у вас сын», «Какие же вы естественные, настоящие, всех люблю», «Наталь, похудела, похорошела. Сын похож на маму, малышка как изменилась», — стали писать подписчики.