«Нянек разогнала и не жалею!»: Рагозина в пудровой куртке и брюках палаццо вышла на прогулку с крохой-дочкой

Теперь Наталья наслаждается материнством. 18 октября она отправилась на прогулку с малышкой. Спортсменка облачилась в пудровую куртку и струящиеся брюки палаццо сливочного цвета. Она скрыла изъяны фигуры. Боксерша прогуливалась с коляской. Потом она взяла на руки дочку, которую облачила в розовый комбинезон.

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