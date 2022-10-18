«Нянек разогнала и не жалею!»: Рагозина в пудровой куртке и брюках палаццо вышла на прогулку с крохой-дочкой

Наталья Рагозина является знаменитой боксершей. Двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, получила прозвище Кувалда, так как не проиграла ни одного боя. В этом году она заговорила о личной жизни. Спортсменка уехала в Израиль, где рассекретила беременность и сыграла свадьбу с возлюбленным уже на девятом месяце беременности.
Не так давно Рагозина стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка, которую она назвала Настей.Чемпионка первый месяц провела в Израиле, откуда делилась солнечными снимками. Она наряжала наследницу. А в октябре боксерша вернулась в Россию вместе с мужем и ребенком.
Теперь Наталья наслаждается материнством. 18 октября она отправилась на прогулку с малышкой. Спортсменка облачилась в пудровую куртку и струящиеся брюки палаццо сливочного цвета. Она скрыла изъяны фигуры. Боксерша прогуливалась с коляской. Потом она взяла на руки дочку, которую облачила в розовый комбинезон.
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Наталья Рагозина с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Солнышко и золотую осень успела показать Настеньке! Не успеваю сюда к вам заходить! Нянек разогнала и не жалею! Никто не заменит меня ! Сама вожусь и наслаждаюсь моей зефирочкой сладкой! Сейчас в режим войдем, и буду с вами на связи! А вы пока зарядку делайте!» — написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Рагозина находится в прекрасной форме. «Какая красота», «Никого не подпустишь, конечно, к долгожданной зефирке!», «Какие вы хорошие, вам идет материнство», — написали подписчики.
Наталья Рагозина. Фото: соцсети звезды