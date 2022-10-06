«Даже не плакала!»: Наталья Рагозина на частном самолете вернулась в Россию с крохой-дочкой (фото)

А 6 октября Рагозина отправилась в Россию. Она предпочла лететь на частном борту. Чемпионка предстала в розовом костюме с шортами. Ее маленькая наследница была у нее на руках. Почти весь полет кроха спала. А вот потом спортсменка облачилась в джинсы. Свою дочку она утеплила в комбинезон.

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