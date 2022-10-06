«Даже не плакала!»: Наталья Рагозина на частном самолете вернулась в Россию с крохой-дочкой (фото)

Наталья Рагозина уже давно стала известной боксершей. Она прославилась тем, что ни разу не проиграла. Двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, получила прозвище «Кувалда». Она в этом году уехала в Израиль, где объявила о беременности и сыграла свадьбу с избранником по имени Вадим.
На этот раз Рагозина снова стала мамой в 46 лет. У нее родилась дочка, которую она назвала Анастасия. Месяц боксерша наслаждалась теплой погодой. Она наряжала девочку в наряды и устраивала фотосессии.
А 6 октября Рагозина отправилась в Россию. Она предпочла лететь на частном борту. Чемпионка предстала в розовом костюме с шортами. Ее маленькая наследница была у нее на руках. Почти весь полет кроха спала. А вот потом спортсменка облачилась в джинсы. Свою дочку она утеплила в комбинезон.
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Наталья Рагозина с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Вот мы и дома! Долетели на одном дыхании! Первый полет Настенька перенесла отлично! Даже не плакала! Соскучилась очень-очень по всем! Скоро увидимся, друзья! Вот только вещи разберу… и сразу на зарядку!» – написала боксерша.
Поклонники восхитились кадрами и поздравили спортсменку с возращением. Многие отметили, что Наталья похорошела.
Наталья Рагозина с дочкой. Фото: соцсети звезды