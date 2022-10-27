Стала еще краше: Муцениеце в черном костюме в цветочек с жакетом-кимоно появилась в жюри «Ледникового периода»

На этот раз Муцениеце предстала на съемках. Она продефилировала по коридору в черном костюме с алыми цветами. Наряд с жакетом-кимоно подчеркнул ее талию. Ей также сделали макияж с акцентом на глаза и волосы собрали в хвост. Агата покрасовалась на камеру в наряде в бельевом стиле.

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