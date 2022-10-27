Стала еще краше: Муцениеце в черном костюме в цветочек с жакетом-кимоно появилась в жюри «Ледникового периода»

Агата Муцениеце уже давно стала актрисой. Она больше 10 лет живет в России и успела сняться в десятках разных кинокартин. Многие зрители ее полюбили благодаря сериалу «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным она получила большую поддержку от фанатов и даже снялась в «Ледниковом периоде».
Примечательно, что за минувшие два года после развода. Агата успела похудеть, снялась в новых проектах и обновила гардероб. Теперь она старается выглядеть более женственно. Артистка также чаще выходит в свет.
На этот раз Муцениеце предстала на съемках. Она продефилировала по коридору в черном костюме с алыми цветами. Наряд с жакетом-кимоно подчеркнул ее талию. Ей также сделали макияж с акцентом на глаза и волосы собрали в хвост. Агата покрасовалась на камеру в наряде в бельевом стиле.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Оказалось, что Муцениеце приехала на съемки «Ледникового периода». Примечательно, что на этот раз она появилась там в качестве члена жюри. Актриса не скрывала своей радости.
«Достопочтенное жюри "Ледникового периода" перед вами! Класс?» – сказала она.
Поклонники пришли в настоящий восторг. Многие осыпали Агату комплиментами. Но нашлись и те, кто сожалел, что на льду она выступать не будет на этот раз.