«Ненавижу школу»: Подольская запечатлела, как утром сыновья Преснякова чистят зубы вместе с ней

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Она часто выступает на публике. Артистка обрела счастье, когда встретила Владимира Преснякова. Супруги вместе больше 10 лет. У них подрастает сын Артемий, который в этом году пошел в первый класс. А недавно два года исполнилось малышу Ивану.
На этот раз Наталья решила поделиться домашними кадрами. В последнее время певица часто ездит на съемки, поэтому проводит мало времени с наследниками. Однако утром она старается сама отвезти Артемия в школу.
На кадрах она предстала в пижаме и без макияжа. Подольская зашла в ванную комнату, где уже чистил зубы ее старший сын. Он стоял у зеркала, а вот его брат чистил зубы, стоя в стороне.
«Доброе мое утро», – сказала певица.
«Ненавижу школу», – заявил ей сын-первоклашка.
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Ранее артистка уже признавалась, что пока ее сыну тяжело в школе. Он не может привыкнуть к новому окружению. Хотя уже не первый год мальчик занимается танцами и выступает с коллективом. Он даже танцевал на концерте своего отца. Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что понимают настроение Артемия.
Иван и Артемий Пресняковы. Фото: соцсети звезды