«Ненавижу школу»: Подольская запечатлела, как утром сыновья Преснякова чистят зубы вместе с ней

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

Певица не побоялась престать без макияжа. А ее сын-первоклашка не стал скрыть своего настроения.

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Она часто выступает на публике. Артистка обрела счастье, когда встретила Владимира Преснякова. Супруги вместе больше 10 лет. У них подрастает сын Артемий, который в этом году пошел в первый класс. А недавно два года исполнилось малышу Ивану. 

На этот раз Наталья решила поделиться домашними кадрами. В последнее время певица часто ездит на съемки, поэтому проводит мало времени с наследниками. Однако утром она старается сама отвезти Артемия в школу. 

На кадрах она предстала в пижаме и без макияжа. Подольская зашла в ванную комнату, где уже чистил зубы ее старший сын. Он стоял у зеркала, а вот его брат чистил зубы, стоя в стороне. 

«Доброе мое утро», – сказала певица. 

«Ненавижу школу», – заявил ей сын-первоклашка. 

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Ранее артистка уже признавалась, что пока ее сыну тяжело в школе. Он не может привыкнуть к новому окружению. Хотя уже не первый год мальчик занимается танцами и выступает с коллективом. Он даже танцевал на концерте своего отца. Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что понимают настроение Артемия. 

Иван и Артемий Пресняковы. Фото: соцсети звезды

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