«Ненавижу школу»: Подольская запечатлела, как утром сыновья Преснякова чистят зубы вместе с ней

На кадрах она предстала в пижаме и без макияжа. Подольская зашла в ванную комнату, где уже чистил зубы ее старший сын. Он стоял у зеркала, а вот его брат чистил зубы, стоя в стороне.

«Доброе мое утро», – сказала певица. «Ненавижу школу», – заявил ей сын-первоклашка.

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