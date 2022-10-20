«Ох и манкие округлости»: постройневшая Седокова в купальнике с прозрачной сеткой свела с ума поклонников

Анна Седокова является известной исполнительницей. Она не скрывает, что большую известность ей принесла группа «ВИА Гра». Артистка теперь строит сольную карьеру. Она также восхищает публику своей внешностью. Хотя в школе, по ее словам, она была некрасивой. А после третьих родов долгое время звезда не могла похудеть.
Седокова два года назад вышла за молодого баскетболиста из Латвии Яниса Тимму. Она заверяла, что он доволен тем, как выглядит его жена. Однако недавно певица все же похудела. Она проводит много времени в Майами. Теперь артистка чаще делится пикантными кадрами.
На этот раз Анна выложила откровенное видео. Она позировала на пляже в купальнике с глубоким декольте и открытыми бедрами. Прозрачная юбка в сетку не скрыла ее округлые бедра. Певица обнажила свои прелести. Она показала фигуру со всех сторон, демонстрируя свои упругие формы. Укладка с мокрым эффектом завершила образ.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она находится в сногсшибательной форме и ей могут позавидовать Ким Кардашьян и Бейонсе. «Такая горячая», Вот это фигура! Я в отпаде«, «Ой, со всех сторон хороша», «Янису так повезло», «Ох и манкие округлости», — написали пользователи Сети.