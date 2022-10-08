«Крепкий орешек»: Седокова в тугом платье и на шпильках сразила своей фигурой «песочные часы», как у Кардашьян

Но накануне Седокова выложила кадры, на которых предстала в алом платье мидакси и туфлях на шпильке. Наряд в облипку подчеркнул ее осиную талию и округлые бедра. Она решила в таком виде позаниматься в зале. Певица использовала дорожку для бега и тренажер-лестницу. Анна сразила поклонников фигурой «песочные часы».

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