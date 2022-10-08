«Крепкий орешек»: Седокова в тугом платье и на шпильках сразила своей фигурой «песочные часы», как у Кардашьян

Анна Седокова является популярной исполнительницей. В свое время она была солисткой «ВИА Гры». Певица всегда обладала эффектной внешностью, но после третьих родов она долго не могла похудеть. Это не помешало артистке обрести счастье. Она вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, который во всем ее поддерживает.
Примечательно, что Анна славится не только своим вокалом. Она любит выглядеть максимально женственно. Более того, певица часто выкладывает смелые фото, на которых позирует в бикини. А этой осенью артистка сразила публику, когда похудела.
Но накануне Седокова выложила кадры, на которых предстала в алом платье мидакси и туфлях на шпильке. Наряд в облипку подчеркнул ее осиную талию и округлые бедра. Она решила в таком виде позаниматься в зале. Певица использовала дорожку для бега и тренажер-лестницу. Анна сразила поклонников фигурой «песочные часы».
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Пользователи Сети осыпали комплиментами артистку. Многие сравнили ее формы с фигурой Ким Кардашьян, которая славится своим пышным тылом. «Крутая», «Ого, я выпала в осадок»,«Ой, талия просто космос», «Крепкий орешек», «Словно Ким Кардашьян», «Вот это формы! Ким позавидует», «Есть же девушки в наших селениях! Какая красота», — стали писать фанаты.