«Ультрамодный и очень удачный лук»: Лопырева щегольнула в топе с вырезом и брюках палаццо актуального цвета базилика

Не только поклонники осыпали ее комплиментами. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер. Он тоже пришел в восторг.

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«Ультрамодный и очень удачный лук. Приятно видеть, что Виктория может собирать не только статусные комплекты "а-ля Кейт", но и ориентируется в мире трендов.

Сексуальность вновь возвращается в моду, а вместе с ней облегание, вырезы и даже прозрачные ткани, которые лишь слегка прикрывают обнаженный торс. Новая вариация на тему порно-шик. Здесь более целомудренное прочтение популярного ныне тренда.

Брюки актуальные, подходят комплекту. Ширина штанин палаццо прекрасно уравновешивает сексуальность топа. Кстати, в Европе уже вовсю носят полностью облегающие силуэты, в то время, как России девушки тяжело прощаются с комфортным оверсайзом. Цвет базилика, актуальный. Прекрасно оттеняет и кожу, и волосы Виктории.

Ну, а завершение лука босоножками на тонком ремешке можно назвать классикой.

Вывод: образ получился женственным, не лишенным игривой фривольности, но в целомудренном прочтении трендов и классики. Браво», – высказался эксперт.