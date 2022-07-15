«Ультрамодный и очень удачный лук»: Лопырева щегольнула в топе с вырезом и брюках палаццо актуального цвета базилика

Победительница конкурсов красоты отметилась на показе мод. Сама она выбрала наряд, который выгодно подчеркнул ее фигуру.
Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Виктория Лопырева является известной светской львицей. В свое время она участвовала в конкурсах красоты и завоевала титул «Мисс Россия».

Теперь блондинка частая гостья на спортивных мероприятиях, конференциях и красных дорожках. В 38 лет она не перестает следить за внешностью и может похвастаться стройностью. 

Недавно Лопырева приехала в Москву, хотя обычно не часто покидает Дубай. Она уже увиделась с родными и друзьями. Почти каждый вечер бизнеследи выходит в свет. Недавно она в джинсах появилась на премьере с мужем Игорем Булатовым. 

А вот накануне Лопырева отправилась на модный показ. Она решила отказаться от привычного платья. Блондинка щегольнула на публике в брюках палаццо цвета базилика и черном топе с вырезом. Босоножки на шпильке дополнили ее современный лук. Виктория решила сделать акцент на талии.

«В первый день креативной недели в новой Третьяковке состоялась презентация проекта "Россия. Гогризонты"», – поделилась она.

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Не только поклонники осыпали ее комплиментами. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер. Он тоже пришел в восторг.

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«Ультрамодный и очень удачный лук. Приятно видеть, что Виктория может собирать не только статусные комплекты "а-ля Кейт", но и ориентируется в мире трендов.

Сексуальность вновь возвращается в моду, а вместе с ней облегание, вырезы и даже прозрачные ткани, которые лишь слегка прикрывают обнаженный торс. Новая вариация на тему порно-шик. Здесь более целомудренное прочтение популярного ныне тренда.

Брюки актуальные, подходят комплекту. Ширина штанин палаццо прекрасно уравновешивает сексуальность топа. Кстати, в Европе уже вовсю носят полностью облегающие силуэты, в то время, как России девушки тяжело прощаются с комфортным оверсайзом. Цвет базилика, актуальный. Прекрасно оттеняет и кожу, и волосы Виктории.

Ну, а завершение лука босоножками на тонком ремешке можно назвать классикой.

Вывод: образ получился женственным, не лишенным игривой фривольности, но в целомудренном прочтении трендов и классики. Браво», – высказался эксперт.

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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