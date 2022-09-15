«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – о судьбе принца Гарри и Меган Маркл после ухода Елизаветы II, женихах Волочковой и трусах Клавы Коки

Самой громкой новостью прошедшей недели, безусловно, стал уход из жизни Елизаветы II. 96-летнюю британскую королеву оплакивали буквально все: от представителей королевской семьи до тех, кто вспомнил о ней только в день трагедии и поспешил рассказать о своей скорби в соцсетях. Подозреваем, что тяжелее всего пришлось именно принцу Гарри, не успевшему попрощаться с бабушкой в замке Балморал. Он опоздал буквально на полтора часа.
Есть мнение, что причиной этого опоздания могли стать капризы его жены Меган Макрл, которая не смогла поладить с британской королевой. Однако блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев имеет другое мнение на этот счет.
Об этом, а также о расставании Екатерины Варнавы и Александра Молочникова и новом женихе Анастасии Волочковой он рассказал Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду».
«После ухода королевы Меган Маркл не рвала на себе волосы»
- Как, на ваш взгляд, после ухода Елизаветы II будут жить принц Гарри и Меган Маркл?
- Я не знаю, помирятся ли они, разобьют ли стену холодной войны, которая была во дворце или пойдут дальше, продолжат пиариться, хайповать или отбыв номер (я имею в виду похороны Елизаветы II) уедут вновь в Калифорнию.
Между прочим, они живут где-то по соседству со мной, в Лос-Анджелесе. Я так полагаю, у них прекрасный дом где-то в Долине.
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press
Там принц Гарри и Меган Маркл кормят всю огромную банду папарацци. Они на всех обложках во всех таблоидах, а если не на обложках, значит, внутри на развороте и прочее-прочее. Я предполагаю, что у таких людей всегда есть что-то про запас, отложенное на черный день. Тем более недавно, когда Гарри и Меган переезжали в Солнечную Калифорнию, было объявлено на весь белый свет о том, какие безумные траты их ждут. Друзья мои, там три контракта сразу вот с такими вот нулями.
Это миллионы долларов, деньги, которые невозможно потратить за всю свою жизнь. Поэтому я вообще не беспокоюсь об этой парочке. Они заработают. Это раз.
Во-вторых, всегда существуют такие ток-шоу, как «Шоу Опры Уинфри» и большие интервьюеры, которым только кинь эту наживку и скажи, что, к примеру, Меган Маркл готова вновь поведать о чем-то, что гложет ее бедное девичье сердце. А гонорар у нее вот такой…
Думаю, у Меган есть агент и не один, который работает в разных областях шоу-бизнеса, поэтому эти люди всегда заработают. Скандалы хорошо продаются. Почему они должны от них отказываться?
Может, поэтому и не было никаких признаний? После ухода королевы никто не рыдал, никакая Меган Маркл не рвала на себе волосы, о Гарри можно сказать то же самое. Никто не говорил: «Ой, как мы не правы. Вы нас простите, пожалуйста», а потом так склонился на одно колено. Ничего такого ведь не было.
- Недавно стало известно о расставании режиссера Александра Молочникова и актрисы Екатерины Варнавы. Молочников рассказал, что они с Екатериной прожили какое-то время как супруги, но потом что-то пошло не так, и они расстались. Как вы думаете, почему так произошло?
- Я знаком с Катей чуть больше, чем с Молочниковым. С ним я знаком шапочно, виделся буквально один раз. Мы с Александром - френды в соцсетях, а Варнава когда-то приходила на мою передачу «Who is who», которую я придумал и спродюсировал на одном из развлекательных каналов. Катя стала первой гостьей программы.
Она тогда еще была сама не своя и выглядела иначе: полнее, с темными волосами, окрашенными бытовой краской в домашних условиях, в ванной комнате, в съемной квартире скромного качества.
У нее были карие глаза, а сейчас они голубые. Все было другое. Единственное, что оставалось и тогда, и сейчас: она всегда была классной девкой. Замечательная девчонка!
Александр Молочников и Екатерина Варнава. Фото: соцсети
А что касается причины разрыва… Думаю, что ни сама Катя, ни Молочников не были уверены ни в своих чувствах, ни в правильности выбора и поступка. Только так. Что-то их гнобило, они этого стеснялись и не хотели об этом говорить вслух. Я только так могу это перевести.
Я не хочу подвергать эту пару остракизму. Знаете, бывает так: люди долгое время находятся вместе, например, несколько лет. И вот когда пришла пора расстаться, они пытаются отодвинуть это расставание, отойти от него, хотя уже внутри чувствуется, что все не то, что все валится, в том числе и личная жизнь. А в профессии вообще – полный швах.
И тогда Катя и Молочников придумывают для себя маленький, но неизбежный финт: а давай поженимся! Может, это скрепит нас каким-то образом? Возможно, эта бумажка нам поможет? Этот штамп сработает, волшебство случится? Но нет! Вообще ничего не случилось. Они поженились – зря, и также стыдливо, тихо, никому ничего не сообщая, и развелись.
«Анастасии дразнить свою подписоту – это как с горы катиться!»
- Анастасия Волочкова показала нового жениха – некоего Александра. Почему, на ваш взгляд, известная балерина меняет мужиков, как перчатки? Чего ей не хватает?
- Дело в том, что как ни назови нового парня Насти: хоть Александр, хоть Олег, хоть Юра, хоть Евпсихий, разницы особой не будет. Как правило, они все держатся недолго. А осуждать это – себя не уважать!
В сети к Насте попадают диковатые, странного вида, перепуганные мужики с непонятным выражением лица, неизвестно откуда взявшиеся. Это может быть кто угодно.
Кто-то захотел заказать у нее рекламу, привез ей наличные и думает: «Дай-ка, я заодно и познакомлюсь». Ну а что Настя? Контент же сам себя не напилит. А ей дразнить свою подписоту, рассказывая об очередном женихе – это как с горы катиться. Знаете, для бешеной собаки сто верст – не крюк. А бешеной пьяной собаке – и все двести. Я ни на что не намекаю…
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Ну и получается так, что Волочкова тащит очередного мужика в кадр и неважно, что в ста километрах от ее особняка сидит его жинка, и детей пяток по лавкам. Нашей балерине это вообще неинтересно. Главное, что она снимает с очередным кавалером ряд сторис, кладет на него свои ноги, выпивает с ним и была такова. И так до следующего раза.
Мне один человек, известный исполнитель народных песен, балалаечник, ложкарь, тоже знатный сказочник, который любит рассказывать про свои романы с очень старыми женщинами, поведал, как однажды приехал в гости к Волочковой, и она стала лезть к нему в штаны, на самом деле зная все его сексуальные предпочтения. Он просто охренел, буквально потерял дар речи. У нее бешенство того самого органа!
Сейчас Настя заявляет, что наконец то стала чувствовать себя безумно хотящей интимных отношений. И непонятно, пошутила ли она или нет.
Но ей нет и 50, пусть гуляет и забавляется, как хочется. Может быть, в конце концов так и найдет свое счастье. Раз и заявит: «Я выхожу замуж!»
-В СМИ также пишут, что актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский отдыхают в Турции. Как вы полагаете, что их связывает на самом деле?
- Я думаю, что если бы они хотели бы быть вместе, то уже были бы - и очень давно. Может быть, Козловский с Акиньшиной провели вдвоем всего лишь десять минут. Вот так вот увиделись, посидели, а их – кто-то раз и сфотографировал. Не более того! И такое тоже может быть
Оксана Акиньшина и Данила Козловский в фильме «Чернобыль»
Я думаю, что это просто какие-то дружеские отношения. И Слава Богу, что они есть, потому что что-то мне подсказывает, что они сами по себе неплохие люди. Настолько неплохие, что к Козловскому в свое время клеился Киркоров, а Акиньшина побывала невестой Шнура. Послушайте, ну это же круто.
Я думаю, что им есть что обсудить в Турции в пятизвездочном отеле.
«Пусть Клава Кока не обольщается»
- Некие бдительные родительницы из Владивостока пожаловалась на Клаву Коку в прокуратуру, на то, что якобы певица исполняла матерные песни на фоне флага и православного храма. Концерт проходил на главной площади города в День знаний. Как бы вы это прокомментировали?
- Клава в принципе должна быть наизготове. Сейчас мракобесие - только в путь. Мишеней становится все меньше и меньше, потому что артисты уезжают за рубеж от Певцовых, Долиных и Охлобыстиных подальше.
А Клава, видимо, решила, что у нее есть какая-то индульгенция от всех неумных людей. Так вот, пусть она не обольщается. В этот раз певице предъявили за то, что она якобы сверкнула трусиками. В следующий раз ей скажут: «Ты не то спела, дорогая». Потом посетуют на то, что она недостаточно религиозна. Все под вопросом, прицелом и должны быть наизготове.
Клава Кока. Фото: Global Look Press
Потому что сейчас очень много моралистов, они повылезали просто отовсюду и так и норовят прочитать свою мораль тому, к кому им точно обращаться не следует. Пусть читают мораль собственным детям. Это раз.
Во-вторых, те родители, которые пожаловались на Клаву Коку, они, наверное, представляли себе, что это не академическая певица. Это эстрадная исполнительница, которая не то что трусы покажет, но и, извините, титьки. Прошу прощения за это слово. И что тогда будет с их детьми?
Так вот, надо понимать, что если на концерте выступает Клава Кока, зачем туда пускать своих детей? Пускай там будет более оторванная, чуть подвыпившая молодежь. Тем более это было общее мероприятие, без билетного входа.
На месте родителей я бы задумался, зачем вы туда пускаете своих детей? Смотреть на вполне себе половозрелую молодую женщину? А потом у вас претензии! Ну, дорогие, это нехорошо как-то!