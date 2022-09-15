«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – о судьбе принца Гарри и Меган Маркл после ухода Елизаветы II, женихах Волочковой и трусах Клавы Коки

Самой громкой новостью прошедшей недели, безусловно, стал уход из жизни Елизаветы II. 96-летнюю британскую королеву оплакивали буквально все: от представителей королевской семьи до тех, кто вспомнил о ней только в день трагедии и поспешил рассказать о своей скорби в соцсетях. Подозреваем, что тяжелее всего пришлось именно принцу Гарри, не успевшему попрощаться с бабушкой в замке Балморал. Он опоздал буквально на полтора часа.

Есть мнение, что причиной этого опоздания могли стать капризы его жены Меган Макрл, которая не смогла поладить с британской королевой. Однако блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев имеет другое мнение на этот счет.

Об этом, а также о расставании Екатерины Варнавы и Александра Молочникова и новом женихе Анастасии Волочковой он рассказал Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду».

«После ухода королевы Меган Маркл не рвала на себе волосы»

- Как, на ваш взгляд, после ухода Елизаветы II будут жить принц Гарри и Меган Маркл?

- Я не знаю, помирятся ли они, разобьют ли стену холодной войны, которая была во дворце или пойдут дальше, продолжат пиариться, хайповать или отбыв номер (я имею в виду похороны Елизаветы II) уедут вновь в Калифорнию.

Между прочим, они живут где-то по соседству со мной, в Лос-Анджелесе. Я так полагаю, у них прекрасный дом где-то в Долине.